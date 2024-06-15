"Мирный план" Путина был предложен с одной целью: в Германии раскусили диктатора

Выступление главы Кремля имело одну цель

За день до Глобального саммита мира в Швейцарии, который начинает работу 15 июня, президент России Владимир Путин выступил со своим видением "мирных переговоров". Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, как эти абсурдные требования диктатора восприняли на Западе.

Как пишет The Guardian, Шольц заявил, что лидеры G7 не обсуждали предложения Владимира Путина о том, как, по его мнению, достичь мира в Украине, поскольку все знали, что они несерьезны. Глава Германии сказал об этом незадолго до своего отъезда в Швейцарию, где в субботу начинает работу конференция по Украине.

Он также назвал цель заявлений Путина. По словам канцлера Германии, предложения Путина о том, чтобы Украина покинула четыре области, на которые претендует Россия, прекратила боевые действия и отказалась от амбиций членства в НАТО, были направлены только на то, чтобы отвлечь внимание от Глобального саммита мира.

"Все знают, что это предложение не было серьезным, а имело отношение к мирной конференции в Швейцарии", — сказал он в интервью телеканалу ZDF.

Напомним, 14 июня Путин назвал свои условия для мирных переговоров и прекращения войны. Он требует "полного вывода" украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Диктатор подчеркнул, что речь идет о всей территории этих регионов, а не только об оккупированной Россией части. Также он требует отказа Украины от вступления в НАТО. В своей странной речи он назвал Глобальный саммит мира в Швейцарии "уловкой". Якобы это событие специально проводят, чтобы подтвердить легитимность украинской власти.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах саммита Большой семерки заявил, что предложения Путина по "миру" в Украине — это точно то же, что делал в свое время Гитлер. Глава Украины отметил, что его слова — ультиматум, которому нельзя доверять. Путин не прекратит свое военное наступление, даже если его требования по прекращению огня будут выполнены, уверен Зеленский.