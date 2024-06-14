"Те саме, що робив Гітлер": Зеленський прокоментував "мирні пропозиції" Путіна

Дії лідера Росії повторюють дії лідера Нацистської Німеччини

Президент Володимир Зеленський відреагував на "пропозиції" російського диктатора Володимира Путіна, який сьогодні висунув умови для переговорів з Україною. За словами лідера України, це точно те саме, що робив свого часу Гітлер.

Відповідну заяву Зеленський зробив в кулуарах саміту Великої сімки, передає видання Reuters. Також він додав, що Путіну в жодному разі не можна довіряти.

"Пропозиція щодо припинення вогню від лідера Росії Володимира Путіна є ультиматумом, якому не можна довіряти. Путін не припинить свій військовий наступ, навіть якщо його вимоги щодо припинення вогню будуть виконані", — мовив Зеленський.

Президент України також провів паралелі між сучасним диктатором Путіним та німецьким диктатором Гітлером. За словами Зеленського, дії лідера Росії повторюють дії лідера Нацистської Німеччини перед початком Другої світової війни.

"Це ультимативні меседжі, які нічим не відрізняються від меседжів минулого. Він не зупиниться… Тому не варто довіряти цим повідомленням", – мовив президент України.

"Він хоче, щоб ми відмовилися від наших окупованих територій, але він також хоче і наші неокуповані територій. Він розповідає про регіони нашої країни й не має наміру зупинятися. Замороженого конфлікту не буде", – додав український лідер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що стоїть за пропозиціями Путіна. Детально на це питання відповів Олександр Мусієнко, директор Центру військово-правових досліджень. За його словами, дії та висловлювання російського диктатора — відверте ІПСО.