Зеленський прибув до Швейцарії: за крок до історичної події, нагадав три головні завдання Саміту

Саміт миру дасть можливість кожній нації продемонструвати своє лідерство

Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, де 15-16 червня відбудеться історична подія — Глобальний саміт миру. Участь в ньому візьмуть майже сто країн та організацій.

Інформація про це з’явилася в Телеграм-каналі президента. Очільник держави зауважив, що попереду на нього та делегацію чекають два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу.

"Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей", — йдеться у повідомленні.

Лідер України також зауважив, що у Саміті візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій. При цьому, він вдячний усім, хто вирішив долучитися та продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН.

"Як відповідальна світова більшість, разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації", — написав Зеленський.

Як зауважив президент, формат Саміту миру передбачає можливість для кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей.

"Голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН", — підкреслив лідер України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що буквально в останній момент президент Аргентини змінив своє рішення щодо поїздки на Саміт миру і вирішив приєднатися до історичної події.