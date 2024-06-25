США внесли Росію та Білорусь до списку країн-спонсорів торгівлі людьми: в Україні відреагували

В Україні нагадали, що Росія протягом 10 років чинить злочини проти українців

США внесли до списку країн-спонсорів торгівлі людьми Росію та Білорусь. Загалом у цьому списку 13 держав.

Список опублікував Державний департамент США. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на це відреагував.

У Держдепі США зазначили, що у 2021 році 27,6 млн людей у всьому світі зазнають різної експлуатації, у тому числі діти, яких використовують як солдати або для продажу органів. За даними Міжнародної організації праці, це на 2,7 млн більше у порівнянні з 2016 роком. З цих 27,6 млн осіб 6,3 млн перебували в умовах примусової комерційної сексуальної експлуатації та 3,9 млн займалися примусовою працею, нав’язаною державою.

"Звіт включає наступні 13 країн, в яких документально підтверджено "політику або схему" торгівлі людьми, торгівлі людьми в рамках програм, що фінансуються урядом, примусової праці у пов’язаних з урядом медичних службах або інших секторах, сексуального рабства в урядових таборах, а також працевлаштування або вербування дітей-солдат", — йдеться у повідомленні.

Так, до списку увійшли:

Афганістан; Білорусь; Бірма; Китай; Куба; Еритрея; Іран; КНДР; Росія; Південний Судан; Судан; Сирія; Туркменістан

Як зазначив Дмитро Лубінець, включення Росії до списку країн, які причетні до торгівлі людьми, не викликає подиву. Адже РФ – країна-агресор, яка вже протягом 10 років порушує права людей в Україні.

"Однак такі списки, засудження дій Росії іншими державами, може, зрештою, мати потужний результат у питанні припинення злочинів та притягнення винних до відповідальності", — зазначив він.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Росія "полює" за найманцями по всій країні. Виплати за участь у війні проти України зросли у рази, але охочих немає.