Терміново на війну: у РФ гонка за найманцями вийшла на новий рівень, виплати зросли в рази

Суспільні настрої всередині Росії кардинально змінилися

Колосальні втрати Росії на війні змушують владу вчергове підвищувати виплати найманцям, так вони за першу половину червня подекуди зросли аж в 13 разів. Проте охочих йти на війну навіть за 1,3 мільйона рублів немає.

Про це повідомляє аналітик Євген Істребін на Facebook. За його словами, в Росії панує "справжнє полювання за головами".

"Гонитва за найманцями виходять на якийсь захмарний рівень. За минулий тиждень одразу 5 федеральних округів підняли виплати за укладення контракту. На цьому тижні до них приєдналася ще одна область", — йдеться у дописі.

Минулого тижня підняли виплати:

10 червня, Карачаєво-Черкесія відразу (в 13 разів) зі 100 тис. до 1,3 млн рублів.

10 червня Приморський край (у 2,5 раза), з 200 тис. до 500 тис.

13 червня Челябінська область +35% з 225 тис. до 305 тис.

14 червня Сахалінська область з 500 тис. до 800 тис.

15 червня Кабардино-Балкарія з 305 тис. до 805 тис. рублів.

Також з 17 червня підняла виплати Свердловська область одразу в 4 рази, зі 100 тис. до 400 тис.

Аналітик акцентує, що охочих їхати на війну стає дедалі менше. І це доводить історія в Сахалінській області, де за червень вже було 2 підвищення з 300 тис. до 500 тис., а потім з 500 тис. до 800 тис.

"Кремль доходить до моменту, коли доведеться приймати складне рішення, або зупиняти агресивну загарбницьку війну, або оголошувати масову мобілізацію", — каже Істребін.

За його словами, суспільні настрої всередині Росії кардинально змінилися, судячи зі зменшення кількості охочих йти на війну навіть за 1,3 мільйона.

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