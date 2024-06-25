США внесли Россию и Беларусь в список стран-спонсоров торговли людьми: в Украине отреагировали

В Украине напомнили, что Россия на протяжении 10 лет совершает преступления против украинцев

США внесли в список стран-спонсоров торговли людьми Россию и Беларусь. Всего в этом списке 13 государств.

Список опубликовал Государственный департамент США. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на это.

В Госдепе США отметили, что в 2021 году 27,6 млн человек во всем мире подвергаются различной эксплуатации, в том числе дети, которых используют в качестве солдат или для продажи органов. По данным Международной организации труда, это на 2,7 млн больше по сравнению с 2016 годом. Из этих 27,6 млн человек 6,3 млн находились в условиях принудительной коммерческой сексуальной эксплуатации и 3,9 млн занимались принудительным трудом, навязанным государством.

"Отчет включает следующие 13 стран, в которых документально подтверждена "политика или схема" торговли людьми, торговли людьми в рамках финансируемых правительством программ, принудительного труда в связанных с правительством медицинских службах или других секторах, сексуального рабства в правительственных лагерях, а также трудоустройства или вербовки детей-солдат", — говорится в сообщении.

Так, в список вошли:

Афганистан; Беларусь; Бирма; Китай; Куба; Эритрея; Иран; КНДР; Россия; Южный Судан; Судан; Сирия; Туркменистан.

Как отметил Дмитрий Лубинец, включение России в список стран, которые причастны к торговле людьми, не вызывает удивления. Ведь РФ — страна-агрессор, которая уже на протяжении 10 лет нарушает права людей в Украине.

"Однако такие списки, осуждение действий России другими государствами, может в конце концов иметь мощный результат в вопросе прекращения преступлений и привлечения виновных к ответственности", — отметил он.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Россия "охотится" за наемниками по всей стране. Выплаты за участие в войне против Украины выросли в разы, но желающих нет.