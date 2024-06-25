США внесли Россию и Беларусь в список стран-спонсоров торговли людьми: в Украине отреагировали
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В Украине напомнили, что Россия на протяжении 10 лет совершает преступления против украинцев
США внесли в список стран-спонсоров торговли людьми Россию и Беларусь. Всего в этом списке 13 государств.
Список опубликовал Государственный департамент США. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на это.
В Госдепе США отметили, что в 2021 году 27,6 млн человек во всем мире подвергаются различной эксплуатации, в том числе дети, которых используют в качестве солдат или для продажи органов. По данным Международной организации труда, это на 2,7 млн больше по сравнению с 2016 годом. Из этих 27,6 млн человек 6,3 млн находились в условиях принудительной коммерческой сексуальной эксплуатации и 3,9 млн занимались принудительным трудом, навязанным государством.
"Отчет включает следующие 13 стран, в которых документально подтверждена "политика или схема" торговли людьми, торговли людьми в рамках финансируемых правительством программ, принудительного труда в связанных с правительством медицинских службах или других секторах, сексуального рабства в правительственных лагерях, а также трудоустройства или вербовки детей-солдат", — говорится в сообщении.
Так, в список вошли:
- Афганистан;
- Беларусь;
- Бирма;
- Китай;
- Куба;
- Эритрея;
- Иран;
- КНДР;
- Россия;
- Южный Судан;
- Судан;
- Сирия;
- Туркменистан.
Как отметил Дмитрий Лубинец, включение России в список стран, которые причастны к торговле людьми, не вызывает удивления. Ведь РФ — страна-агрессор, которая уже на протяжении 10 лет нарушает права людей в Украине.
"Однако такие списки, осуждение действий России другими государствами, может в конце концов иметь мощный результат в вопросе прекращения преступлений и привлечения виновных к ответственности", — отметил он.
Также "Телеграф" рассказывал о том, что Россия "охотится" за наемниками по всей стране. Выплаты за участие в войне против Украины выросли в разы, но желающих нет.