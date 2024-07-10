Для чого елітні військові з КНДР приїхали до Москви? Усі версії для України погані

Північна Корея зацікавлена в набутті досвіду ведення бойових дій у війнах нового покоління

У вівторок, 9 липня, у Росію з Північної Кореї прибула офіційна делегація, яку очолили представники Військового університету ім. Кім Ір Сена та департаменту військової освіти КНА (Корейської народної армії). Це перший такий публічний візит військової делегації КНДР до РФ за кілька десятків років, що свідчить про початок реалізації положень нової угоди про військове співробітництво Москви з Пхеньяном, згідно з якою сторони пообіцяли "захищати одне одного у випадку агресії".

"Телеграф" розбирався, хто саме прибув до Москви у складі північнокорейської делегації? І які загрози та сигнали це несе для України?

Вірні солдати Чучхе

Головним представником делегації КНДР став президент Військового університету ім. Кім Ір Сена "товариш" Кім Гум Чхоль, який координує підготовку офіцерського складу КНА і бере участь в організації освітньої програми для решти військовослужбовців армії Північної Кореї.

Інформації про самого Кім Гум Чхоля у відкритому просторі обмаль, як і про більшість складу чиновницького апарату і членів делегації КНДР до Москви. Проте враховуючи посаду президента елітного Військового університету ім. Кім Ір Сена можна казати про бажання Пхеньяна почати співпрацю у сфері військової освіти з російськими колегами.

Військовий університет імені Кім Ір Сена — це найпрестижніший вищий військовий навчальний заклад КНДР. Проте його не варто ототожнювати з однойменним Університетом Кім Ір Сена, який є головним вишем країни. Заснований за допомоги радянських радників під час Корейської війни у зв'язку з необхідністю підготовки кваліфікованих кадрів для всіх родів військ КНА. Свого часу всі представники військової еліти КНДР та сім’ї Кімів проходили навчання у Військовому університеті ім. Кім Ір Сена.

В рамках програми майбутніх офіцерів КНА навчають тактики ведення бою згідно з ідеологією Чучхе та настановами Кім Ір Сена. Окремо на базі університету проходить підготовка сил спеціального призначення, керівників штабів різного роду військ і політруків.

Спеціально відібрані офіцери армії, флоту та військово-повітряних сил країни у званнях від лейтенанта до підполковника можуть вступити на спеціалізовані три-чотирирічні програми, орієнтовані на артилерію, інженерні роботи, хімічну зброю та інші галузі навчання. На базі університету Кім Чен Ин кілька років тому створив "Університет військової політики імені Кім Чен Іра", заявивши, що він "відомий як центр підготовки військових командирів найвищого рангу".

З 2011 року Кім Чен Ин проводить модернізацію армії, вкладаючи у підготовку військових кадрів до "нових методів ведення війни". Одночасно Пхеньян досягнув прогресу в ракетній та ядерній програмі, проте інші роди військ користуються застарілим озброєнням і мають слабку підготовку. І саме тут мають допомогти росіяни.

Як за часів Кім Ір Сена

Північна Корея зацікавлена не тільки у російських військових технологіях, а й набутті досвіду ведення бойових дій у війнах нового покоління, чим вже є російсько-українська війна. У Кім Чен Ина на обрії зберігається загроза загострення конфлікту з Південною Кореєю, тому пристосування власної армії до нових умов війни високотехнологічної епохи з використанням безпілотників та високоточних ракет для Пхеньяна — пріоритет номер один. Враховуючи досвід росіян у війні проти України, можна очікувати направлення до КНДР російських військових інструкторів для навчання північнокорейських солдатів.

Іншим важливим аспектом прибуття північнокорейської делегації до Москви є початок перемовин щодо організаційних питань перебування інженерних військ КНДР в Україні. Хоча на цей момент інформація про наміри Пхеньяна відправити своїх військових на окупований Донбас поки не підтверджена, але ймовірність такого розвитку подій цілком вірогідна, особливо після підписання оборонної угоди з РФ.

Взагалі, зараз спостерігається тенденція повернення вже забутого формату відносин у трикутнику РФ — КНДР — КНР, актуального за часів Кім Ір Сена. Тоді, відстоюючи відносну автономію у внутрішній та зовнішній політиці, засновник Північної Кореї балансував між ворогуючими СРСР та Китаєм, таким чином отримуючи фінансову допомогу від обох покровителів, одночасно стримуючи їхній вплив на північнокорейський режим. Сьогодні Кім Чен Ин завдяки союзу із Москвою, послабляє китайські інструменти впливу на Пхеньян.

Участь військ КНДР у війні проти України — питання часу, лише залишаються сумніви щодо кількості та формату перебування. Північні корейці демонструють високу ефективність у проведенні інженерних робіт, підтримці логістики та охороні важливих об’єктів. Саме спеціалісти з КНДР частково допомогли терористам з ХАМАСу побудувати мережу тунелів під Сектором Газа, які продемонстрували значний потенціал для палестинського угруповання у протистоянні ізраїльським збройним силам.

Північна Корея розглядає своїх громадян як товар або трудових рабів, яких Пхеньян за готівку відправляє на важкі роботи до РФ, КНР чи країн Близького Сходу. Якщо Кремль запропонує значну винагороду, то Кім може послати своїх військових і на м’ясні штурми на Донбасі, тут лише головне питання — це ціна. Наскільки далеко можуть зайти Кім Чен Ин та Путін у готовності до ведення спільної війни — буде зрозуміло вже у найближчі місяці.