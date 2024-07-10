Зачем элитные военные из КНДР приехали в Москву? Все версии для Украины плохие

Северная Корея заинтересована в приобретении опыта ведения боевых действий в войнах нового поколения

Во вторник, 9 июля, в Россию из Северной Кореи прибыла официальная делегация, возглавленная представителями Военного университета им. Ким Ир Сена и Департамента военного образования КНА (Корейской народной армии). Это первый подобный публичный визит военной делегации КНДР в РФ за несколько десятков лет, свидетельствующий о начале реализации положений нового соглашения о военном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном, согласно которому стороны пообещали "защищать друг друга в случае агрессии".

"Телеграф" разбирался, кто именно прибыл в Москву в составе северокорейской делегации? И какие угрозы и сигналы это несет Украине?

Верные солдаты Чучхэ

Главным представителем делегации КНДР стал президент Военного университета им. Ким Ир Сена "товарищ" Ким Гум Чхоль, координирующий подготовку офицерского состава КНА и участвующий в организации образовательной программы для остальных военнослужащих армии Северной Кореи.

Информации о самом Ким Гум Чхоле в открытом пространстве мало, как и о большинстве состава чиновничьего аппарата и членах делегации КНДР в Москве. Однако, учитывая должность президента элитного Военного университета им. Ким Ир Сена можно говорить о желании Пхеньяна начать сотрудничество в сфере военного образования с российскими коллегами.

Военный университет имени Ким Ир Сена — это самое престижное высшее военное учебное заведение КНДР. Однако его не стоит отождествлять с одноименным Университетом Ким Ир Сена, являющимся главным вузом страны. Основан с помощью советских советников во время Корейской войны в связи с необходимостью подготовки квалифицированных кадров для всех родов войск КНА. В свое время все представители военной элиты КНДР и семьи Кимов проходили обучение в Военном университете им. Ким Ир Сена.

В рамках программы будущих офицеров КНА обучают тактике ведения боя согласно идеологии Чучхэ и наставлениям Ким Ир Сена. Отдельно на базе университета проходит подготовка сил специального назначения, руководителей штабов разного рода войск и политруков.

Специально отобранные офицеры армии, флота и военно-воздушных сил страны в званиях от лейтенанта до подполковника могут поступить на специализированные трех-четырехлетние программы, ориентированные на артиллерию, инженерные работы, химическое оружие и другие области обучения. На базе университета Ким Чен Ын несколько лет назад создал "Университет военной политики имени Ким Чен Ира", заявив, что он "известен как центр подготовки военных командиров высшего ранга".

С 2011 года Ким Чен Ын проводит модернизацию армии, вкладывая в подготовку военных кадров к "новым методам ведения войны". Одновременно Пхеньян добился прогресса в ракетной и ядерной программе, однако другие рода войск пользуются устаревшим вооружением и имеют слабую подготовку. И именно здесь должны помочь россияне.

Как во времена Ким Ир Сена

Северная Корея заинтересована не только в российских военных технологиях, но и в обретении опыта ведения боевых действий в войнах нового поколения, чем уже является российско-украинская война. У Ким Чен Ына на горизонте сохраняется угроза обострения конфликта с Южной Кореей, поэтому адаптация собственной армии к новым условиям войны высокотехнологичной эпохи с использованием беспилотников и высокоточных ракет для Пхеньяна — приоритет номер один. Учитывая опыт россиян в войне против Украины, можно ожидать направления в КНДР российских военных инструкторов для обучения северокорейских солдат.

Другим важным аспектом прибытия северокорейской делегации в Москву стало начало переговоров по организационным вопросам пребывания инженерных войск КНДР в Украине. Хотя в настоящее время информация о намерениях Пхеньяна отправить своих военных на оккупированный Донбасс пока не подтверждена, но возможность такого развития событий вполне вероятна, особенно после подписания оборонного соглашения с РФ.

Вообще сейчас наблюдается тенденция возвращения уже забытого формата отношений в треугольнике РФ — КНДР — КНР, актуального во времена Ким Ир Сена. Тогда, отстаивая относительную автономию во внутренней и внешней политике, основатель Северной Кореи балансировал между враждующими СССР и Китаем, получая таким образом финансовую помощь от обоих покровителей, одновременно сдерживая их влияние на северокорейский режим. Сегодня Ким Чен Ын благодаря союзу с Москвой ослабляет китайские инструменты влияния на Пхеньян.

Участие войск КНДР в войне против Украины — вопрос времени, остаются сомнения относительно количества и формата пребывания. Северные корейцы показывают высокую эффективность в проведении инженерных работ, поддержании логистики и охране важных объектов. Именно специалисты КНДР частично помогли террористам из ХАМАСа построить сеть тоннелей под сектором Газа, которые продемонстрировали значительный потенциал для палестинской группировки в противостоянии израильским вооруженным силам.

Северная Корея рассматривает своих граждан как товар или трудовых рабов, которых Пхеньян за наличные деньги отправляет на тяжелые работы в РФ, КНР или страны Ближнего Востока. Если Кремль предложит значительное вознаграждение, то Ким может послать своих военных и на мясные штурмы в Донбассе, здесь только главный вопрос — это цена. Насколько далеко могут зайти Ким Чен Ын и Путин в готовности к совместной войне — будет понятно уже в ближайшие месяцы.