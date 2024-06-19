Візит Путіна до Північної Кореї: Кім Чен Ин пообіцяв йому підтримку у війні проти України

З нагоди прибуття російського диктатора весь Пхеньян у російських триколорах та його портретах

У ході візиту президента Росії Володимира Путіна до Північної Кореї глава КНДР Кім Чен Ин пообіцяв російському диктатору підтримку у війні проти України. Він зробив це відкрито та не завуальовано.

Як повідомляють росЗМІ, Кім Чен Ин на переговорах з Путіним відзначив роль Росії у "підтримці стратегічної стабільності та балансу у світі". Також північнокорейський диктатор висловив підтримку своєму російському колегі у його так званій "спеціальній військовій операції" (так у РФ називають війну проти України).

"Уряд Північної Кореї оцінює важливу місію та роль сильної Російської Федерації у підтримці стратегічної стабільності та балансу у світі, а також висловлює повну підтримку та солідарність російському уряду, армії та народу у виконанні спеціальної військової операції в Україні для захисту суверенітету, інтересів безпеки, а також територіальної цілісності", — заявив він.

Путін у відповідь розсипався у подяках. Окремо він згадав про Україну.

"Високо цінуємо послідовну та незмінну підтримку вами російської політики, у тому числі на українському напрямі", — сказав глава Кремля.

Нагадаємо, Путін прибув до Північної Кореї з дводенним "дружнім державним візитом". Кім Чен Ин зустрів його в аеропорту, диктатори обіймалися і, за повідомленням корейської сторони, "ділилися таємними думками". З нагоди прибуття російського диктатора весь Пхеньян у російських триколорах та його портретах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час спілкування Путіна з "холопами" в Якутську стався незапланований інцидент. Диктатор хотів бути ближчим до народу, але щось пішло не так.