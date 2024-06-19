Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, чим закінчився візит російського диктатора до Північної Кореї

Візит путіна в КНДР вже породив цілу низку чудових історій, за результатами зустрічей і підписання деяких папірців, які, до речі, Пхеньяном ніколи не дотримувалися. Що найцікавіше, породжують ці історії насамперед російські пропагандисти, а жалісливі місцеві графомани їх затягують у наш інформаційний простір.

Наприклад, ось КНДР і Росії уклали договір "про всеосяжне стратегічне партнерство", який передбачає надання допомоги при агресії проти одного з учасників, а це означає, зараз як поїдуть 200 тисяч, ні, 500 тисяч добірних північнокорейських спецназівців в Україну воювати і Київ за три дні!

Хочу нагадати, що історії про те, як північнокорейський спецназ їде в Україну, ми чуємо вже не вперше і ретранслюють їх насамперед російські голови, які до 2022-го року не особливо відрізнялися розсудливістю та логікою заяв. До того ж знання корейського серед російського офіцерського складу виведено на рівень базових знань, правда ж? А взагалі, сама міфологія цього вкидання дуже кумедна, адже вона наголошує на тому, що у РОВ проблеми з людським ресурсом.

Але не тисячі корейських спецназівців поповнять РОВ, а сотні тисяч і навіть мільйони боєприпасів. Це очевидно. Постачання артилерійських боєприпасів 152-мм і 122-мм, реактивних снарядів 122-мм, хв 120-мм і 82-мм продовжаться. І тут російська пропаганда знову виступає на передній край, особливо після того, як низка профільних майданчиків та експертів артилеристів у деталях роз’яснили, чому північнокорейські снаряди – це мотлох. До обов’язків пропагандистів увійшло пояснити споживачеві інформаційного фаст-фуду, що це геніальна угода, оскільки Україна такої кількості від своїх партнерів ніколи не отримає, а кількість завжди перемагає якість.

Щоправда, російські пропагандисти забувають згадувати за якою ціною Кім Чен Ин їх генію багатоходівок продає цей мотлох.

Але найменше в інформаційному просторі говорять про те, що путін домовлявся з Кім Чен Ыном і про постачання техніки. Військова техніка. І ця позиція у переговорах була однією з найважливіших!

В цей час практично всі російські склади та центри зберігання техніки спустошені. Цього року в Росії закінчаться запаси радянської техніки, що залишилася їй у спадок, у тих кількостях, які могли б дозволити компенсувати щомісяця втрати в нуль. Російська армія за втратами техніки йтиме в мінус і процес її виснаження та ослаблення тільки прискориться.

З початку 2024 року Росія по всьому світу шукає країни, які користуються радянською та російською технікою та готові її продавати Росії. І однією з найперспективніших країн у постачанні цієї позиції є КНДР.

У російських медіа розносять марення про 100 500 корейських спецназівців і підносять постачання снарядів і ракет до Росії, але замовчують факт переговорів про техніку. Оскільки якщо його згадати, то таким чином визнати спустошення складів та близькість до повного виснаження.

У КНДР на озброєнні стоїть лінійка танків Т-54/55 (до 2 тисяч) та Т-62 у місцевому варіанті Чхонма-хо. Стволи 115-мм 2А20 та 125-мм 2А46 (модифікація Согнун-915) під постріли 115-мм та 125-мм.

Також у КНДР велика лінійка ствольної артилерії калібрів 152-мм і 122-мм, яких зараз гостро потребують РОВ. Крім ствольної артилерії є і 122-мм РСЗВ — аналоги БМ-21 "Град" і до 10 тис. мінометів калібрів 120-мм, 82-мм і т.д.

Крім того, армія КНДР має на озброєнні тисячі різних модифікацій як колісних, так і гусеничних ББМ. Інтерес Росії щодо даного типу техніки присутній, особливо з урахуванням її щомісячних втрат у зоні БД.

Звичайно, Кім Чен Ин не надасть путіну стільки, скільки той просить. Одна з причин – Ин параноїк, який вірить у небезпеку для нього від Японії, ПК та США, а тому йому самому ця техніка потрібна для захисту. Але поділитися, за надмірною ціною, звичайно по-братськи він зможе кількома сотнями танків і навіть тисячею-другою ББМ, які вимагають ремонту і давно не експлуатуються. Ну, а як же, брат брата не обдурить!

Джерело: пост Коваленка в Telegram.