У НАТО відреагували на чутки про замах на гендиректора Rheinmetall: Столтенберг попередив Росію

У НАТО твердо заявили, що план Росії приречений на провал

Після інформації про замах на гендиректора Rheinmetall, в НАТО заявили, що Росія організувала кампанію проти членів Альянсу. Російські спецагенти за вказівкою Кремля проводять "ворожі дії" у країнах Заходу.

Про це під час спільної пресконференції із Зеленським повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг. При цьому він відмовився докладно коментувати інформацію про замах на голову компанії Арміна Паппергера.

Генсека НАТО попросили прокоментувати зрив російської спецоперації щодо замаху на вбивство Паппергера. Адже саме його компанія Rheinmetall надає серйозну військову допомогу Україні. Столтенберг відмовився, але при цьому наголосив, що Росія справді веде ворожу кампанію проти країн НАТО. Її мета — залякати союзників, посіяти антиукраїнські настрої в суспільстві та знизити чи взагалі припинити допомогу Україні.

"За останні місяці ми бачили, що союзники щодо НАТО не були залякані", — додав генсек.

Єнс Столтенберг зазначив, що спроби РФ залякати НАТО та Європу мали та матимуть виключно зворотний ефект.

Нагадаємо, що на початку 2024 року спецслужби США дізналися про плани РФ вбити гендиректора компанії по виготовленню техніки та зброї Rheinmetall Арміна Паппергера. Інформацію оперативно передали Німеччині та плани РФ були зірвані. При цьому офіційно ні США, ні Німеччини це не коментують.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Британії зосередяться на шпигунах із Росії й не лише. Іноземні спецслужби зазначають, що іноземні агенти активізувалися через війну в Україні.