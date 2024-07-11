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"Провокація та наклеп": Китай різко відповів на звинувачення НАТО у підтримці війни Росії проти України

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Андрій Мулько Андрій Мулько
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Китай
Китай. Фото Колаж "Телеграфу"

Пекін закликав Альянс триматися подалі від Азії

Китай виступив з критикою НАТО через заяву Північноатлантичного альянсу про те, що КНР стала вирішальним фактором, що сприяє війні Росії проти України. Пекін надіслав НАТО ноту протесту.

Про це йдеться у заяві представництва Китаю при ЄС, пише Financial Times. У Китаї назвали такі заяви НАТО "провокаційними та такими, що містять явну неправду і наклеп".

У КНР зазначили, що Пекін прагне політичного врегулювання війни в Україні та ніколи не надавав летальну зброю жодній зі сторін у конфлікті. Також у Китаї зазначили, що "нормальні торговельні потоки" з Росією не повинні бути порушені або піддаватися примусу.

Крім того, Китай закликав Альянс триматися подалі від Азії. У Пекіні наголосили, що цей регіон є "місцем для мирного розвитку, а не ареною для геополітичного суперництва".

"НАТО продовжує грати на взаємозв'язку між безпекою Європи та безпекою в Азійсько-тихоокеанському регіоні. Ми закликаємо його залишатися в рамках своєї ролі регіональної оборонної організації в Північній Атлантиці. НАТО не повинно стати порушником миру і стабільності в Азійсько-тихоокеанському регіоні або інструментом, використовуваним деякими великими державами для збереження гегемонії", — сказано у заяві КНР.

Нагадаємо, у підсумковому комюніке країни НАТО зажадали від Китаю "припинити будь-яку матеріальну і політичну підтримку військових дій Росії", виступивши з найрішучішим засудженням Пекіна за всю історію альянсу. У спільній заяві на щорічному саміті у Вашингтоні НАТО йдеться, що "масштабна підтримка Пекіном російської оборонної промислової бази посилює загрозу, яку Росія становить для своїх сусідів і для євроатлантичної безпеки".

Як повідомлялося раніше, у червні генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що у 2023 році 90% імпортованої в Росію мікроелектроніки надійшло з Китаю. Ці компоненти є ключовими для виробництва далекобійних ракет.

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#Китай #НАТО #Росія