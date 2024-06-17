Потік російських шпигунів до Євросоюзу колосально зріс: одна з країн вже б’є на сполох

Вони не тільки поширюють російську пропаганду

Потік російський дорослих "студентів" до Словенії масово збільшився. Влада країни припускає, що вони можуть бути кремлівськими шпигунами і висловлює своє занепокоєння з цього приводу.

Про це пише The Wall Street Journal. За даними словенського уряду, до університетів країни значний потік російських студентів збільшився ще два роки назад.

Він дивним чином збігся з масовою висилкою з Європи дипломатичних кремлівських співробітників, яких запідозрили у шпигунській діяльності. Через це РФ зіткнулася з неможливістю використовувати колишні канали відправки шпигунів до Європи. Тому, цілком можливо, що Кремль вирішив компенсувати нестачу своїх шпигунів у Словенії за допомогою відправки в країну "студентів". І більшості з них по 40-50 років.

Водночас уряд Словенії в березні депортував з країни щонайменше вісім студентів з РФ через поширення проросійської пропаганди.

Агентів РФ затримано

Джерело розповіло виданню про один з випадків викриття "студентів", які були агентами Кремля. Зазначається, що наприкінці 2022 року в місті Любляна затримали офіцерів Служби зовнішньої розвідки РФ Артема та Анну Дульцевих, які за легендою представлялися громадянами Аргентини.

Правоохоронці виявили, що сімейна пара легалізувалася в країні ще задовго до вторгнення РФ. У 2022 році вони почали шпигувати за діяльністю Агентства ЄС зі співробітництва органів регулювання енергетики, що і стало причиною їх затримання.

Родині Дульцевих загрожує до восьми років позбавлення волі, а в колонії вони вже провели 18 місяців. При цьому WSJ вказує, що російських агентів можуть обміняти, цим питанням був стурбований колишній секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

Раніше "Телеграф" писав, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, скільки російських диверсантів затримали у Польщі.