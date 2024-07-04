РФ шукає по всьому світу мертвих дітей: стало відомо, навіщо це Кремлю

Кремль веде багаторічну практику з маскування своих шпигунів

Вже ні для кого не є секретом, що російські шпигуни діють по всьому світу. Щоб приховати їх особистість, Росія шукає по світу мертвих дітей.

Їх дані крадут та присвоюють імена "мертвих душ" агентам. Про це йдеться в подкасті RONZHEIMER

Російські спецслужби використовують складну і ретельно продуману методику для створення нових ідентичностей для своїх агентів, базуючись на ідентичностях померлих дітей.

Цей процес зазвичай відбувається наступним чином:

Спочатку російські дипломати, які працюють за кордоном, обирають країни з менш суворим контролем документів. Вони відвідують кладовища і шукають могили дітей, які померли в ранньому віці.

Після вибору конкретної ідентичності, агенти збирають необхідну інформацію: ім'я, дата народження і місце народження дитини.

Далі за допомогою підкупу або обману місцевих чиновників, агенти отримують офіційні документи на ім'я померлої дитини. Це можуть бути свідоцтва про народження, паспорти, водійські права тощо.

На основі отриманих документів створюється "легенда". Вигадується біографія агента. Ця легенда включає деталі про його дитинство, освіту, роботу та інші аспекти життя, щоб створити правдоподібний образ.

Після цього агент з новою ідентичністю переїжджає в країну призначення. Він або вона може приїхати під приводом роботи, навчання або з іншою метою, яка не викликає підозр.

В подкасті говорять, що агенти живуть під новими іменами протягом багатьох років. Вони ведуть нормальне життя, знаходять роботу, заводять сім'ї. Це допомагає їм залишатися непоміченими і виконувати шпигунські завдання.

Параллельно вони використовують свої позиції та контакти для збору секретної інформації. Потім передають її своїм кураторам за допомогою різних методів, таких як мертві скриньки, радіопередачі на певних частотах або особисті зустрічі.

Цей метод дозволяє російським шпигунам діяти під глибоким прикриттям і отримувати доступ до чутливої інформації, залишаючись непоміченими протягом тривалого часу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що потік російських шпигунів до Євросоюзу колосально зріс. Одна з країн вже б’є на сполох.