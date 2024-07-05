Прикривались селфі: в Одесі затримали трьох шпигунок російських спецслужб (фото)

Одеситки за допомогою селфі коригували ракетні удари РФ

Служба безпеки України (СБУ) нейтралізувала ще одну російську агентурну групу, яка діяла в Одесі. Шпигунками виявилися три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав'ярні.

Про це повідомила пресслужба СБУ. Детальна інформація з'явилася в офіційному Telegram.

За вказівкою російської спецслужби вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі обласного центру.

"Щоб встановити координати потенційних цілей, фігурантки обходили місто під виглядом дружніх прогулянок. У разі виявлення потрібного об'єкта, агентки фотографувались на його фоні, зокрема робили селфі з прив'язкою до місцевості", — сказано в повідомленні.

Найбільше ФСБ цікавили локації військкоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники.

Окрім того, шпигунки намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які обороняють місто з повітря та морської акваторії.

Зібрану інформацію агентки надсилали своєму куратору з ФСБ месенджером. Для конспірації під час листування вони ховалися за вигаданими нікнеймами. Також дівчата використовували анонімний чат.

За кожне виконане завдання росіяни платили шпигункам грошову "винагороду".

З'ясувалося, що агентки просили окупантів про "своєчасну евакуацію" та працевлаштування в одну з російських спецслужб. Однак, СБУ зірвала плани ворога.

Шпигунок було затримано під час підготовки "звіту" ворожому куратору.

На підставі отриманих доказів затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану).

Зараз зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Дніпрі СБУ затримала групу молодиків, яка була завербована російськими спецслужбами.