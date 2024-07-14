Під час ліквідації ватажка ХАМАС ізраїльський авіаудар вбив десятки цивільних – ЗМІ

90 людей загинуло, понад 300 отримали поранення, бригади "швидких" не могли дістатися до постраждалих

Ізраїльський удар по Газі, внаслідок якого ЦАХАЛу вдалося ліквідувати одного з ватажків терористів ХАМАСу Мухаммеда Дейфа, відповідального за атаку 7 жовтня 2023 року, забрав життя щонайменше 90 цивільних. Серед загиблих є діти.

Про це пише The Associated Press із посиланням на місцевих чиновників та "владу" Сектора Гази. Схоже, що удар став одним з найбільш смертоносних за всю війну – Міністерство охорони здоров'я Гази заявило про 90 загиблих та щонайменше 300 поранених.

Журналісти видання нарахували в одній з лікарень понад 40 тіл, а медики заявили, що потерпілі перебували у завалах та біля доріг. Через атаку Ізраїля – кілька ударів по місцезнаходженню Дейфа – бригади "швидкої допомоги" не могли дістатися до поранених.

Своєю чергою, ізраїльські військові та чиновники вважають удар точним. Заявлено, що терористи ХАМАС ховалися серед цивільних. Ізраїль стверджує, що не завдавав удару по наметовому містечку, де перебували цивільні. Втім, поки що Ізраїль не впевнений, що удар досяг мети й Мухаммед Дейф був ліквідований разом із ще одним високопоставленим терористом, Рафою Саламою – про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Видання додало, що удар було завдано у момент, коли обидві сторони ведуть переговори про припинення вогню. Знищення Дейфа принесе Ізраїлю велику перемогу, ХАМАС отримає болючий удар, а Нетаньяху – свободу маневру.

Зазначимо, що раніше Нетаньяху говорив про те, що Ізраїль буде продовжувати бойові дії у Секторі Газа до моменту, поки терористичне угруповання ХАМАС не буде повністю знищено. Це та мета, якої хоче домогтися ізраїльський уряд.

При цьому Ізраїлю загрожує другий фронт. Зусилля посередників припинити конфлікт у Газі робляться на тлі планів Ізраїлю щодо наземної операції в Лівані. Раніше командувачі Армією оборони (ЦАХАЛ) заявили, що шиїтське угруповання "Хезболла" буде повністю знищене, якщо розпочнеться повномасштабна війна.