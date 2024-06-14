Хусити атакували крилатими ракетами українське судно в Аденській затоці: корабель горить, є поранений

Судно нещодавно пришвартувалося в Малайзії та прямувало до Італії

Проіранські терористи з Ансар Аллах (хусити) продовжують атакувати торгові судна. Цього разу їхньою ціллю став український корабель, який експлуатується Польщею під прапором Палау.

Про це повідомляє Центральне Командування Збройних Сил США. За його даними, йдеться про корабель Verbena. 13 червня воно було атаковане двома протикорабельними ракетами в Аденській затоці.

Повідомляється, що судно нещодавно пришвартувалося у Малайзії та прямувало до Італії з дерев’яними будівельними матеріалами. Екіпаж Verbena повідомив про пошкодження та подальші пожежі на борту. Наразі він продовжує боротьбу з вогнем. Під час нападу було тяжко поранено одного цивільного моряка. Літак військового корабля США "Філіппінське море" (CG 58) евакуював пораненого моряка на військовий корабель, що знаходиться поблизу, для надання медичної допомоги.

"Нерозсудлива поведінка хуситів, що підтримуються Іраном, загрожує регіональній стабільності і ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці. Хусити заявляють, що діють від імені палестинців у секторі Гази, проте вони нападають та загрожують життям громадян третіх країн, які не мають жодного відношення до конфлікту у секторі Гази. Постійна загроза можливості безпечного транзиту через регіон, що походить від хуситів, ускладнює доставку критично важливої ​​допомоги народу Ємену, а також Гази. Центральне командування ЗС США продовжить діяти разом із партнерами, щоб притягнути хуситів до відповідальності та послабити їхній військовий потенціал", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вже півроку триває де-факто блокада єменськими хуситами Червоного моря. Вона розпочалася у жовтні, коли Ізраїль розгорнув військову операцію проти руху ісламізму ХАМАС на території сектору Газа у відповідь на їх напад 7 жовтня.

Раніше ми писали про те, що хусити підбили танкер із російською нафтою.