Харріс погодилася балотуватися на посаду президента США – NYT

Підтримка з боку Байдена забезпечила Гарріс підтримку інших впливових демократів

Віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що буде балотуватися у президенти США. Її кандидатура отримала величезну підтримку після того, як чинний президент США Джозеф Байден несподівано оголосив про вихід з президентських перегонів.

Про це повідомляє видання The New York Times. Зазначається, що Гарріс вже виступила публічно із заявою та підтвердила, що буде брати участь у президентських виборах.

"Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити та виграти цю номінацію… У нас залишилося 107 днів до дня виборів. Разом ми будемо боротися. І разом ми переможемо", – сказала вона.

Видання зазначає, що підтримка Гарріс з боку Байдена автоматично надала їй чималу підтримку з боку інших впливових демократів. Висування Гарріс вже підтримали експрезидент США Білл Клінтон та його дружина, колишній державний секретар Гілларі Клінтон, голова Прогресивного кокусу Праміла Джаяпал, сенатор Теммі Болдуін від Вісконсину та член Конгресу Енді Кім, а також багато інших.

Як повідомлялося раніше, останнім часом на Байдена чинився величезний тиск у контексті майбутніх виборів, оскільки у багатьох виникли сумніви, що його здоров’я дозволить йому обіймати президентську посаду ще 4 роки.

Великий резонанс в американському суспільстві викликали дебати з республіканцем Дональдом Трампом, під час яких президент США показав дуже непоказні результати. Це спричинило те, що навіть його радники почали рекомендувати йому зняти свою кандидатуру.