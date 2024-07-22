Харрис победит Трампа? В "Симпсонах" нашли удивительное совпадение с реальностью (видео)

Одежда героини очень напоминает гардероб самой Харрис

Американский анимационный сатирический сериал "Симпсоны" "предсказал" победу Камалы Харрсис на выборах президента США. После выхода нынешнего главы США Джо Байдена из президентской гонки она заявила, что будет баллотироваться на пост главы государства.

В интернете неоднократно ходили легенды о том, что знаменитый мультсериал предсказывает многие события. Теперь в сети пытаются найти в "Симпсонах" намеки практически на каждое значимое событие.

Сейчас внимание зрителей привлек 17-й эпизод 11-го сезона "Симпсонов" под названием "Барт в будущем". Серия вышла в 2000 году.

По сюжету серии Лиза, средний ребенок в семье, стала президентом США. В кадре она сидит в кабинете в окружении помощников.

Героиня в этот момент одета в фиолетовый костюм с бусами. Ее одежда напоминает гардероб Камалы Харрис вплоть до цвета костюма и бус. Поклонникам сериала это дало возможность сделать вывод о дальнейшей победе этого кандидата в выборах президента США.

Добавим, что по сюжету серии она сменила на посту президента, который торговал недвижимостью. Это еще одно интересное совпадение, учитывая, что Трамп также занимается этой сферой деятельности.

Ранее один из героев сериала "Симпсоны" напомнил зрителям российского диктатора владимира путина. Длинный стол, показанный в новой серии, и вовсе считают отсылкой к подобному столу путина, который уже стал мемом.