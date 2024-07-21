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Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Джо Байден Новина оновлена 21 липня 2024, 21:27
Джо Байден

Глава Білого дому ухвалив рішення

Президент США Джо Байден повідомив, що виходить із передвиборчих перегонів. Він додав, що виконуватиме свої зобов’язання до кінця президентського терміну.

Відповідний лист він оприлюднив у своєму профілі у соцмережі X. Байден також пообіцяв пізніше виступити зі зверненням до нації, в якому пояснить причини свого рішення.

"Для мене було найбільшою честю в житті служити вашим президентом. І хоча я мав намір домагатися переобрання, вважаю, що в інтересах моєї партії і країни я повинен відмовитися від висування і зосередитися виключно на виконанні своїх обов’язків президента протягом терміну, що залишився", — написав він. .

Байден також закликав прихильників демократів "перемогти Трампа" та заявив, що повністю підтримує кандидатуру віцепрезидента Камали Харріс.

Своєю чергою республіканець Дональд Трамп повідомив у своїх соцмережах, що Байден "увійде в історію країни як найгірший президент за весь час".

Як повідомлялося раніше, останнім часом на Байдена чинився величезний тиск у контексті майбутніх виборів, оскільки у багатьох виникли сумніви, що його здоров’я дозволить йому обіймати президентську посаду ще 4 роки.

Великий резонанс в американському суспільстві викликали дебати з республіканцем Дональдом Трампом, під час яких президент США показав дуже непоказні результати. Це спричинило те, що навіть його радники почали рекомендувати йому зняти свою кандидатуру.

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#США #Джо Байден