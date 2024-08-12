Туристам про це не розкажуть: що треба зробити в Барселоні, щоб вас не обікрали
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Як не стати мішенню вуличних крадіїв
Вирушаючи в якусь країну чи місто, будьте готові пристосовуватись до ритму життя. Наприклад, в Барселоні існує проблема кишенькових крадіжок і викрадення сумок. Але у відпустку не обов’язково їхати за кордон — наприклад, ми розповідали про шикарне місце відпочинку просто в серці України.
Як радять на порталі туристичного гіда Барселоною, помилкою для туриста буде не звертати увагу на свої сумки та гаманці, перебуваючи в кафе чи ресторані. У відпустці легко захопитися і забути про свої речі, чим і користуються крадії.
Найчастіше сумки крадуть саме в кафе, коли туристи залишають "поклажу" біля своїх ніг. Гаманці, залишені в кишені піджака, що висить на спинці стільця — теж ласий шматок.
Якщо ви не можете постійно мати свою сумку в полі зору, подбайте про те, щоб обмотати ремінець навколо чогось, щоб її було складно схопити і втекти. Про це також розповіла і блогерка під ніком victorias.way, яка ділиться з підписниками порадами щодо безпеки під час мандрівок. У відео вона показала, як обкручує ручку сумки навколо ноги, збираючись вечеряти в ресторані.
Якщо носите рюкзак, тримайте його перед очима. Наприклад, гарним рішенням буде одягнути його спереду, а не закинути на спину. Особливо це стосується метро — кишенькові злодії крадуть з рюкзаків на спині.
Є й інші поради:
- Гуляючи центром Барселони, не одягайте золотих прикрас — краще покласти їх у готельний сейф.
- Телефон у задній кишені штанів — приваблива мішень для крадіїв, покладіть його в передню кишеню та подбайте, що одяг його прикривав.
- Якщо кладете сумку у багажне відділення дитячого візочка, пристебніть її до візка спеціальним ремінцем з карабіном.
Подорожі — це чудова нагода дізнатись щось нове про світ і про себе. Також ми розповідали, чому варто побачити Бакоту в Україні.