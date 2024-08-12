Туристам про це не розкажуть: що треба зробити в Барселоні, щоб вас не обікрали

Як не стати мішенню вуличних крадіїв

Вирушаючи в якусь країну чи місто, будьте готові пристосовуватись до ритму життя. Наприклад, в Барселоні існує проблема кишенькових крадіжок і викрадення сумок. Але у відпустку не обов’язково їхати за кордон — наприклад, ми розповідали про шикарне місце відпочинку просто в серці України.

Як радять на порталі туристичного гіда Барселоною, помилкою для туриста буде не звертати увагу на свої сумки та гаманці, перебуваючи в кафе чи ресторані. У відпустці легко захопитися і забути про свої речі, чим і користуються крадії.

Найчастіше сумки крадуть саме в кафе, коли туристи залишають "поклажу" біля своїх ніг. Гаманці, залишені в кишені піджака, що висить на спинці стільця — теж ласий шматок.

Якщо ви не можете постійно мати свою сумку в полі зору, подбайте про те, щоб обмотати ремінець навколо чогось, щоб її було складно схопити і втекти. Про це також розповіла і блогерка під ніком victorias.way, яка ділиться з підписниками порадами щодо безпеки під час мандрівок. У відео вона показала, як обкручує ручку сумки навколо ноги, збираючись вечеряти в ресторані.

Якщо носите рюкзак, тримайте його перед очима. Наприклад, гарним рішенням буде одягнути його спереду, а не закинути на спину. Особливо це стосується метро — кишенькові злодії крадуть з рюкзаків на спині.

Є й інші поради:

Гуляючи центром Барселони, не одягайте золотих прикрас — краще покласти їх у готельний сейф.

Телефон у задній кишені штанів — приваблива мішень для крадіїв, покладіть його в передню кишеню та подбайте, що одяг його прикривав.

Якщо кладете сумку у багажне відділення дитячого візочка, пристебніть її до візка спеціальним ремінцем з карабіном.

Подорожі — це чудова нагода дізнатись щось нове про світ і про себе. Також ми розповідали, чому варто побачити Бакоту в Україні.