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Туристам про це не розкажуть: що треба зробити в Барселоні, щоб вас не обікрали

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Що потрібно зробити, щоб вас не обікрали під час вечері або прогулянки
Що потрібно зробити, щоб вас не обікрали під час вечері або прогулянки. Фото Скриншот

Як не стати мішенню вуличних крадіїв

Вирушаючи в якусь країну чи місто, будьте готові пристосовуватись до ритму життя. Наприклад, в Барселоні існує проблема кишенькових крадіжок і викрадення сумок. Але у відпустку не обов’язково їхати за кордон — наприклад, ми розповідали про шикарне місце відпочинку просто в серці України.

Як радять на порталі туристичного гіда Барселоною, помилкою для туриста буде не звертати увагу на свої сумки та гаманці, перебуваючи в кафе чи ресторані. У відпустці легко захопитися і забути про свої речі, чим і користуються крадії.

Найчастіше сумки крадуть саме в кафе, коли туристи залишають "поклажу" біля своїх ніг. Гаманці, залишені в кишені піджака, що висить на спинці стільця — теж ласий шматок.

Якщо ви не можете постійно мати свою сумку в полі зору, подбайте про те, щоб обмотати ремінець навколо чогось, щоб її було складно схопити і втекти. Про це також розповіла і блогерка під ніком victorias.way, яка ділиться з підписниками порадами щодо безпеки під час мандрівок. У відео вона показала, як обкручує ручку сумки навколо ноги, збираючись вечеряти в ресторані.

Якщо носите рюкзак, тримайте його перед очима. Наприклад, гарним рішенням буде одягнути його спереду, а не закинути на спину. Особливо це стосується метро — кишенькові злодії крадуть з рюкзаків на спині.

Є й інші поради:

  • Гуляючи центром Барселони, не одягайте золотих прикрас — краще покласти їх у готельний сейф.
  • Телефон у задній кишені штанів — приваблива мішень для крадіїв, покладіть його в передню кишеню та подбайте, що одяг його прикривав.
  • Якщо кладете сумку у багажне відділення дитячого візочка, пристебніть її до візка спеціальним ремінцем з карабіном.

Подорожі — це чудова нагода дізнатись щось нове про світ і про себе. Також ми розповідали, чому варто побачити Бакоту в Україні.

Теги:
#Іспанія #Крадіжка #Барселона #Подорожі