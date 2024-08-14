Вибрав символічну дату: прем’єр Індії готує дружній жест для України

Київ вперше прийме лідера Індії

Прем’єр Індії Нарендра Моді має намір відвідати Україну перед Днем незалежності, найімовірніше, це відбудеться 23 серпня, у День прапора. Перед цим він приїде з одноденним візитом до Польщі.

Як повідомляє The Economic Times, попередньо цей візит може відбутися в проміжку між 21 та 23 серпня. Якщо інформація підтвердиться, це буде перший візит прем’єра Індії до України за весь час її незалежності.

Видання The Print своєю чергою пише, що на 21 серпня у Моді заплановано візит до Польщі, куди індійські прем’єри не приїжджали після 1979 року.

Моді вже кілька разів зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, проте до покращення відносин двох країн це не призвело. Індія продовжує зберігати "нейтральну позицію" щодо російського вторгнення, не голосує за українські резолюції в ООН, уникає відкритого засудження Кремля та продовжує підтримувати тісні економічні зв’язки з Москвою, хоч і надсилала гуманітарну допомогу Україні.

Моді відвідав Москву і зустрівся з диктатором Володимиром Путіним у той час, коли російська ракета вдарила по дитячій лікарні Охматдит у Києві. Того дня, 8 липня, через російський терор по всій Україні загинуло 44 особи. В Україні та на Заході такий жест індійського прем’єра зустріли жорсткою критикою.

Після цього США повідомили, що мають намір поглибити відносини з Індією, оскільки Вашингтон дивиться на неї як на потенційного партнера щодо стримування впливу Китаю в регіоні.

31 липня заступник голови Держдепартаменту США Курт Кемпбелл зазначив, що незабаром Індія зробить кроки щодо покращення відносин з Україною, оскільки "хоче відігравати відповідальну роль у всьому світі".