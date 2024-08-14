Выбрал символичную дату: премьер Индии готовит дружественный жест для Украины

Киев впервые примет лидера Индии

Премьер Индии Нарендра Моди намерен посетить Украину перед Днем независимости, скорее всего, это произойдет 23 августа, в День флага. Перед этим он приедет с однодневным визитом в Польшу.

Как сообщает The Economic Times, предварительно этот визит может состояться в промежутке между 21 и 23 августа. Если информация подтвердится, то это будет первый визит премьера Индии в Украину за все время ее независимости.

Издание The Print в свою очередь пишет, что на 21 августа у Моди запланирован визит в Польшу, куда индийские премьеры не приезжали после 1979 года.

Моди уже несколько раз встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако к улучшению отношений двух стран это не привело. Индия продолжает сохранять "нейтральную позицию" относительно российского вторжения, не голосует за украинские резолюции в ООН, избегает открытого осуждения Кремля и продолжает поддерживать тесные экономические связи с Москвой, хотя и отправляла гуманитарную помощь Украине.

Моди посетил Москву и встретился с диктатором Владимиром Путиным в то время, когда российская ракета ударила по детской больнице Охматдит в Киеве. В тот день, 8 июля, из-за российского террора по всей Украине погибло 44 человека. В Украине и на Западе такой жест индийского премьера встретили жесткой критикой.

После этого США сообщили, что намерены углубить отношения с Индией, поскольку Вашингтон смотрит на нее, как на потенциального партнера в вопросах сдерживания влияния Китая в регионе.

31 июля заместитель главы Госдепартамента США Курт Кэмпбелл отметил, что вскоре Индия предпримет шаги по улучшению отношений с Украиной, так как "хочет играть ответственную роль во всем мире".