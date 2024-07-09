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На замовлення Росії? Іран нарощує виробництво ракет

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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На замовлення Росії? Іран нарощує виробництво ракет Новина оновлена 09 липня 2024, 01:51

Тегеран постачає зброю багатьом своїм проксі-силам у регіоні

Іран значно розширив свої ключові об’єкти, на яких виробляються балістичні ракети. Це сталося після того, як у жовтні 2022 року Тегеран погодився передавати зброю Росії.

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на свої джерела серед іранських чиновників. Тегеран також постачає зброю єменським повстанцям хуситам, а також ліванському руху "Хезболла".

Зазначається, що збільшення виробництва може бути підтверджено супутниковими знімками Planet Labs військової бази Модаррес та комплексу з виробництва ракет Ходжир, які були зроблені у березні та квітні. Згідно з повідомленням видання, там з’явилося понад 30 нових будівель.

Іран, за інформацією видання, погодився продавати балістичні ракети Росії, але у Тегерані це заперечують.

Експерти вважають, що на сьогодні ракетний арсенал Ірану можна оцінити в 3000 ракет, включаючи моделі, здатні нести як звичайні, так і ядерні боєголовки. Це найбільший показник на Близькому Сході.

Одне з джерел видання повідомило, що один із комплексів може збирати не лише ракети, а й безпілотники. Зі знімків не зрозуміло, які саме типи ракет будуть проводитись на об’єктах.

Розвідка США не коментувала збільшення виробництва ракет Іраном, а представник Ради нацбезпеки зазначив, що Вашингтон вжив заходів, щоб обмежити виробництво.

Нагадаємо, Іран активно співпрацював із Росією під час вторгнення в Україну. Він вважається частиною нового альянсу з Москвою та КНДР, який може становити загрозу країнам Заходу протягом найближчих десятиліть.

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#Іран #Ракети