Байден шукає спосіб передати Україні мільярди до дедлайну: про що йдеться

Це треба зробити до закінчення фінансового року у США

Адміністрація президента США Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, домагаючись дозволу використати 6 мільярдів доларів військової допомоги Україні. Крайній термін доступності цих коштів – 30 вересня.

Про це пише Reuters, посилаючись на численні джерела, знайомі із цим питанням. Пояснюється, що квітневе рішення Байдена про скорочення коштів (PDA), яке є ключовим компонентом пакету допомоги для України на суму 61 млрд доларів, дає йому можливість передавати оборонні товари та послуги із запасів США у разі надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що саме PDA стало основним механізмом, який адміністрація Байдена використала для постачання зброї в Україну. При цьому більшість із 7,8 мільярда доларів, які були на PDA згідно з підписаним Байденом у квітні законопроєктом, не були використані.

Тому адміністрація Байдена шукає способи використати 6 мільярдів доларів, що залишилися, до того, як закінчиться термін можливості їх використання. Крайній термін – 30 вересня, це – дата закінчення фінансового року в США.

За словами джерел, знайомих із питанням, Державний департамент прагне вписати розширення повноважень PDA до Резолюції про продовження. Це короткостроковий законопроєкт про надзвичайні витрати, який Сенат та Палата представників мають ухвалити цього місяця, щоб кошти не виявилися недоступними після 30 вересня.

Джерела видання висловили думку, що вирішення цього питання буде позитивним. Існує сильна двопартійна підтримка допомоги уряду президента Володимира Зеленського.

Зазначається, що у вересні Зеленський відвідає США та представить Байдену "план перемоги". Водночас у п’ятницю, 6 вересня, президент України візьме участь у зустрічі контактної групи з військової допомоги Україні у форматі "Рамштайн".

Співрозмовники видання наголосили, що не зовсім зрозуміло, чому потік зброї в Україну цього року сповільнився. За їх словами, частково це пов’язано із занепокоєнням Міністерства оборони США з приводу виснаження його власних запасів, оскільки у збройній промисловості існують проблеми у ланцюжку постачання. Попри це, конгресмени від обох партій погоджуються з необхідністю продовження підтримки.

За словами джерел, знайомих з обговореннями, поки переговори з Конгресом щодо допомоги Україні тривають, адміністрація Байдена розглядає запасний план. Згідно з ним, Державний департамент зробить оголошення про PDA до 30 вересня, фактично витративши 6 мільярдів доларів, що залишилися, до закінчення терміну його дії.

Співрозмовники видання пояснили, що згідно з цим планом дій у надзвичайних ситуаціях, терміни постачання зброї та обладнання буде продовжено. Це дасть змогу передавати ресурси Україні.

Водночас помічники Конгресу та посадові особи адміністрації зазначають, що є ще один доступний ресурс. Близько 3 мільярдів доларів повноважень PDA, які виникли внаслідок помилки у бухгалтерському обліку Пентагону, залишаються доступними для допомоги Україні. Вони не мають терміну дії.

Як повідомляв "Телеграф", координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу 5 вересня заявив, що Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб Україна мала максимально сильну позицію на момент початку переговорів з Росією щодо завершення війни. Тому США планують допомогти Україні у цьому.