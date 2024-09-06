Про удари по Кремлю, підземні заводи та членство в НАТО: топ заяв Зеленського в Італії

"Телеграф" зібрав потужні заяви глави держави

У пʼятницю, 6 серпня, з промовою під час економічного форуму виступив Володимир Зеленський. Він, зокрема, говорив про зняття заборони бити західною зброєю по РФ, про нестачу засобів протиповітряної оборони, вступ України в ЄС та НАТО, а також про виробництво зброї під землею.

"Телеграф" зібрав для читачів головні цитати українського лідера. Про все це він казав в Італії на міжнародному економічному форумі "Амброзетті".

Заборона використовувати західну зброю по території РФ

Глава держави висловився щодо заборони бити західною зброєю по РФ. За його словами, Україна використовує свої дрони для атак по військових об'єктах у РФ, проте ніколи не била по російській цивільній інфраструктурі.

"Коли ви говорите про тисячу кілометрів, ми використовуємо наші власні дрони, нашого виробництва. Але ми не цілимося по цивільних. Вони наші вороги, тому що вони підтримують політику Путіна. Але ми ніколи, ніколи не били по їхній цивільній інфраструктурі. Коли ми говоримо про те, що, наприклад, Італія чи хтось інший боїться того, що ми битимемо по Кремлю, мені шкода, що ми не можемо це зробити. Тому що засоби дальнього ураження, які є у вас або ваших партнерів, на 200 кілометрів", — сказав Зеленський, уточнивши, що слова про удар по Кремлю — це жарт.

Нестача ППО, аби відбивати атаки РФ

Систем ППО, які є в Україні, недостатньо, каже Зеленський, щоб захистити всю територію країни. А також відбити кожну російську повітряну атаку.

"Наші люди перебувають під постійною загрозою ударів російських ракет і безпілотників. Щоночі й щодня. На щастя, ми маємо системи ППО. Зокрема завдяки Італії. Але цього недостатньо, щоб убезпечити всю нашу територію і відбити кожну російську атаку", — сказав Зеленський.

Путін шукає зброю, щоб вбивати українських дітей

За словами українського президента, Путін шукає в найгірших режимах по всьому світі більше ракет, щоб мати змогу й далі вбивати українських дітей, і намагається продовжувати цю війну так довго, наскільки можливо.

"Путін шукає в найгірших режимах по всьому світі більше ракет, щоб мати можливість продовжити вбивати українських дітей. Ми намагаємося знайти системи, щоб захистити себе. Росія використовує балістичні ракети з Пхеньяна, ударні дрони з Тегерана і значну кількість грошей з російської нафти, щоб продовжувати цю війну так довго, як можливо, і позбавити нашу країну життя", — сказав Зеленський.

Перенести війну назад у Росію

Зеленський також акцентував на тому, що Україна почне виробництво своєї зброї під землею, щоб захистити всіх захисників від атак:

"Ми почнемо виробництво зброї під землею, щоб українські солдати могли захистити себе, навіть коли постачання від наших партнерів затримується. І ми поступово переносимо цю війну назад у Росію, щоб Путін врешті-решт відчув тиск шукати лише однієї речі — миру".

Вступ України в ЄС і НАТО

За словами Володимира Зеленського, членство України в Європейському Союзі та НАТО без можливості повторення російської агресії є умовою нормального відновлення України в післявоєнний період

"Україна має бути частиною Європейського Союзу, сім'ї Європи, а також Альянсу, Союзу безпеки, Альянсу НАТО. Що це нам дає? Це неможливість повернення агресії Росії або будь-чиєї", — відповів Зеленський на запитання про те, якою має бути післявоєнна Україна і додав, що це "важливі інгредієнти для безпеки нашої країни.

Від війни в Україні постраждав весь світ

"Війна територіальна в Україні. А постраждав весь світ. Не через Україну, Україна якраз захищає цінності і весь світ", — сказав Зеленський.

Також глава держави згадав про російську атаку по Львову, де в сімʼї з 5 осіб живим лишився тільки батько. Мова йде про родину Базилевич.

"Україна не просить більшого за те, що ваша чи будь-яка інша країна вже має. Ми лише хочемо, щоб жоден батько в нашій країні не мусив ховати свою дружину та дочок, бо вони загинули від російських ракет".

Раніше "Телеграф" писав, що Путін заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялась від переговорів щодо України. Але вони б мали пройти, як сказав глава Кремля на базі узгоджених у Стамбулі параметрів.