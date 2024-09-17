Неймовірне видовище: українські полярники "спіймали" на фото яскраве атмосферне явище, як воно виглядає

Сяйво на небі зачарувало експедиторів

Українські полярники на станції "Академік Вернадський" знову побачили південне полярне сяйво. Це вже другий випадок за рік, коли нашим дослідникам пощастило спостерігати це рідкісне явище.

Попереднього разу сяйво бачили в середині серпня, а до того — майже 10 років тому. Про це повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Станція "Академік Вернадський" розташована далеко від південного магнітного полюса, тому побачити тут полярне сяйво — велика рідкість. Для цього, за словами науковців, потрібен збіг кількох умов: сильні збурення магнітного поля Землі, чисте небо і темний час доби.

"Цього разу на станції зафіксували магнітну бурю рівня К-7 за індексом Бартельса. Цей індекс показує, наскільки магнітне поле Землі відхиляється від норми, і має значення від 0 до 9 (0 — немає збурення, 9 — дуже велике збурення)", — пишуть вчені.

Полярники одразу вирушили туди, де вже знімали сяйво місяць тому. Хоч на небі були тонкі хмари і яскраво світив повний місяць, вони близько 15 хвилин спостерігали це унікальне явище. На відміну від минулого разу, цього разу сяйво було видно неозброєним оком.

Зауважимо, магнітні бурі виникають через викиди сонячної плазми. Коли ця плазма досягає Землі, її магнітне поле взаємодіє з земним. Через це заряджені частинки потрапляють у верхні шари атмосфери, що ми і бачимо як сяйво.

На "Академіку Вернадському" вже 70 років вивчають магнітне поле Землі. Зараз станція має сучасне обладнання і готує дуже точні дані. Ці дані важливі для вивчення швидких процесів у магнітосфері, прогнозів космічної погоди та магнітних бур.

Цікаво, що коли в Антарктиці зима, у нас — літо, і навпаки. Тож зараз, коли у нас осінь, там починається весна.

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