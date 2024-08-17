Український фотограф показав унікальні кадри зорепаду та північного сяйва: чарівні фото

Потік Персеїди об’єднався з полярним сяйвом і вертикальним Чумацьким шляхом

Фотограф Андрій Тандирак показав унікальні кадри метеорного потоку Персеїди, який вдалося зобразити над Україною 13 серпня. До зорепаду додалося ще одне рідкісне для наших широт — полярне сяйво.

Чарівні фото він опублікував у своєму Instagram. Українці в мережі захопилися побаченим.

Кадри було зроблено у Стрийському районі Львівської області за допомогою спеціальної техніки – астрофотографії. За словами фотографа, він не знав про полярне сяйво і спершу готувався знімати тільки зорепад і вертикальний Чумацький шлях. Умови для зйомки були ідеальними – безмісячна ніч та безхмарне небо.

Спершу фіолетове світло у кадрі Андрій Тандирак прийняв за відблиски найближчого міста. Але пізніше з’ясувалося, що йому вдалося зробити унікальні кадри.

"Уявіть: сидиш на скелі, навколо темрява. Ти ще раз ретельно перевіряєш, чи міцно закріплений фотоапарат до альпіністських кріплень, щоб він не впав у сорокаметрову прірву… Природа приготувала сюрприз! З новин дізнався, що на небі з’явилося полярне сяйво! Оком воно не помітне, прогнозу сяйва не бачив тому і не звернув увагу на фіолетовий засвіт у початку зйомки. Думав, це Стрий так дивно світиться. Швидко перевірив, чи попадає воно в кадр, і ТАК! Камера зняла це диво! 5 годин безперервної зйомки та безсонна ніч дали добрий результат. Радію і вважаю, що це унікальне фото для нашого краю", — написав фотограф.

Він додав, що падаючі зірки насправді ніякі не зірки. Це сліди метеорів, які згоряють після того, як потрапили до атмосфери Землі. У разі потоку Персеїди це були уламки комети 109P/Свіфта-Туттля, яка пролітає біля Землі раз на 133 роки. Українці в мережі подякували йому за фантастичні фото, а дехто навіть не повірив, що така краса могла бути насправді.

Також "Телеграф" розповідав про те, що північне сяйво спостерігалося в Україні востаннє у травні поточного року. Його причиною стала потужна геомагнітна буря.