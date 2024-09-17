Невероятное зрелище: украинские полярники "поймали" на фото яркое атмосферное явление, как оно выглядит
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Сияние на небе очаровало экспедиторов
Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" снова увидели южное полярное сияние. Это уже второй случай за год, когда нашим исследователям удалось наблюдать это редкое явление.
В предыдущий раз сияние видели в середине августа, а до этого почти 10 лет назад. Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.
Станция "Академик Вернадский" расположена далеко от южного магнитного полюса, поэтому увидеть здесь полярное сияние – большая редкость. Для этого, по словам ученых, нужно совпадение нескольких условий: сильное возмущение магнитного поля Земли, чистое небо и темное время суток.
"На этот раз на станции зафиксировали магнитную бурю уровня К-7 по индексу Бартельса. Этот индекс показывает, насколько магнитное поле Земли отклоняется от нормы, и имеет значение от 0 до 9 (0 — нет возмущения, 9 — очень большое возмущение)", — пишут учёные.
Полярники сразу отправились туда, где уже снимали сияние месяц назад. Хотя на небе были тонкие облака и ярко светила полная луна, они около 15 минут наблюдали это уникальное явление. В отличие от прошлого, на этот раз сияние было видно невооруженным глазом.
Заметим, магнитные бури возникают из-за выбросов солнечной плазмы. Когда эта плазма достигает Земли, ее магнитное поле взаимодействует с земным. Поэтому заряженные частицы попадают в верхние слои атмосферы, так что мы и видим их как сияние.
На "Академике Вернадском" уже 70 лет изучают магнитное поле Земли. Сейчас станция располагает современным оборудованием и готовит очень точные данные. Эти данные важны для изучения быстрых процессов в магнитосфере, прогнозов космической погоды и магнитных бурь.
Интересно, что когда в Антарктике зима, у нас лето, и наоборот. Так что сейчас, когда у нас осень, там начинается весна.
Ранее "Телеграф" писал о скандале вокруг украинцев в Антарктиде. Уже известно, что на самом деле исследуют там ученые и почему это важно.