Невероятное зрелище: украинские полярники "поймали" на фото яркое атмосферное явление, как оно выглядит

Сияние на небе очаровало экспедиторов

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" снова увидели южное полярное сияние. Это уже второй случай за год, когда нашим исследователям удалось наблюдать это редкое явление.

В предыдущий раз сияние видели в середине августа, а до этого почти 10 лет назад. Об этом сообщается на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Станция "Академик Вернадский" расположена далеко от южного магнитного полюса, поэтому увидеть здесь полярное сияние – большая редкость. Для этого, по словам ученых, нужно совпадение нескольких условий: сильное возмущение магнитного поля Земли, чистое небо и темное время суток.

"На этот раз на станции зафиксировали магнитную бурю уровня К-7 по индексу Бартельса. Этот индекс показывает, насколько магнитное поле Земли отклоняется от нормы, и имеет значение от 0 до 9 (0 — нет возмущения, 9 — очень большое возмущение)", — пишут учёные.

Полярники сразу отправились туда, где уже снимали сияние месяц назад. Хотя на небе были тонкие облака и ярко светила полная луна, они около 15 минут наблюдали это уникальное явление. В отличие от прошлого, на этот раз сияние было видно невооруженным глазом.

Заметим, магнитные бури возникают из-за выбросов солнечной плазмы. Когда эта плазма достигает Земли, ее магнитное поле взаимодействует с земным. Поэтому заряженные частицы попадают в верхние слои атмосферы, так что мы и видим их как сияние.

На "Академике Вернадском" уже 70 лет изучают магнитное поле Земли. Сейчас станция располагает современным оборудованием и готовит очень точные данные. Эти данные важны для изучения быстрых процессов в магнитосфере, прогнозов космической погоды и магнитных бурь.

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