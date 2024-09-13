Здійнявся до небес: на Одеському узбережжі помітили рідкісне природне явище (відео)

Люди на березі спокійно спостерігали за тим, що відбувається у морі

На Одеському узбережжі вдень, 13 вересня, у морі помітили великий смерч. Інцидент на відео зафіксували відпочивальники в районі пляжу Відрада.

Відео завантажили у мережу та опублікували одразу кілька міських пабліків. Схоже, що смерч не надто налякав відпочивальників.

Люди на березі спокійно спостерігають за природним явищем, продовжують займатися своїми справами або купаються в морі.

Зауважимо, що водяний смерч доволі рідкісне явище для Одеси. Характерний вихор можна було побачити у морі на відстані близько півтора кілометра.

Фото видання "Думська"

Смерч було добре видно з різних куточків Одеського узбережжя. Водяний смерч за своєю природою схожий на звичайний, але простягається від дощових хмар до великих водойм. Тривають такі смерчі зазвичай не довше 20 хвилин і помітити подібне явище в Україні — подія доволі рідкісна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що над Філіппінами яскраво вибухнув астероїд. Дуже рідкісне явище потрапило на відео очевидців.