США фокусуються на тих питаннях допомоги Україні, які "є можливими"

Виключення російського режиму з Ради безпеки Організації Об'єднаних націй вимагають з самого початку російського вторгнення, оскільки її наявність там тотально дискредитує саму ідею ООН. Але в США вважають, що домогтися цього нібито вкрай важко.

Про це заявив спікер Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу. У відповідь на запитання преси щодо можливості вигнати Росію з ООН він заявив, що це нібито майже неможливо.

"Я думаю, це те, до чого люди закликали в різний час з того моменту, як Росія почала або розширила своє незаконне вторгнення в Україну. Якщо ви подивитеся на Статут ООН, це те, чого буде неймовірно важко досягти", – сказав він.

Окрім цього, Міллер додав, що зараз США фокусуються на тих питаннях допомоги Україні, які "є можливими". Тобто, якщо робити висновок з його відповіді, вигнати країну-агресора з ООН в Вашингтоні не вважають за потрібне.

Зазначимо, що після розпаду Радянського Союзу в 1991 році Росія, проголосивши себе "державою-продовжувачем" СРСР, посіла його місце в Раді безпеки ООН. Тоді як Україна (і Білорусь) були представлені там із 1945 року. Таким чином, Росія зробила це незаконно, оскільки офіційно наступником СРСР в ООН її ніколи не визнавали.

Також колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ще під час перебування на посаді, у травні 2024 року, пояснив, чому Росія, яка веде масштабну загарбницьку війну в центрі Європи, продовжує входити до Ради безпеки Організації об’єднаних націй. У той час як завдання ООН полягає в тому, щоб запобігати та вирішувати військові конфлікти.