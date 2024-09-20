"Це Україна. Крапка": в МЗС відреагували на польську пропозицію щодо Криму та ООН

В МЗС заявили, що очікують повноцінної деокупації всієї території України включно з Кримським півостровом

Територіальна цілісність України не була й не може бути предметом для обговорень, або будь-яких компромісів. Тому пропозиція Польщі щодо передачі Криму під мандат ООН та проведення "чесного референдуму" там є неприйнятною.

Про це заявила пресслужба Міністерства закордонних справ України. Там зазначили, що Крим – центр ваги європейської архітектури безпеки, віддавати його російським окупантам не можна.

"Крим — це Україна. Крапка. На боці України наші Сили Оборони, партнери, Статут ООН та міжнародне право", – підкреслили у міністерстві.

Також у МЗС заявили, що очікують повноцінної деокупації всієї території України включно з Кримським півостровом. Думки Росії з цього приводу, а також думки бажаючих задовольнити апетити агресора Україну не цікавлять.

"Очікуємо подальшої рішучої підтримки партнерів, щоб примусити Росію повернутися до поваги до міжнародного права і Статуту ООН, вивести свої війська та озброєння з усієї суверенної території України та відновити її територіальну цілісність, а також притягнути Росію до відповідальності за її агресію проти України та за всі скоєні злочини. Усі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб швидше досягти цих цілей, а не задовольняти, у той чи інший спосіб, апетити Кремля за рахунок інтересів України та міжнародного права", – резюмували в МЗС.

Нагадаємо, що польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський висунув пропозицію щодо передачі тимчасово окупованого Криму під управління ООН для проведення там "справедливого референдуму". Ця заява викликала негативну реакцію голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Він схарактеризував такі пропозиції як неприйнятні та цинічні, які не відповідають інтересам України та кримських татар.