США фокусируются на тех вопросах помощи Украине, которые "возможны"

Исключение российского режима из Совета безопасности Организации Объединенных наций требуют с самого начала российского вторжения, поскольку его наличие там тотально дискредитирует саму идею ООН. Но в США считают, что добиться этого якобы крайне тяжело.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга. В ответ на вопрос прессы о возможности изгнать Россию из ООН он заявил, что это якобы почти невозможно.

"Я думаю, это то, к чему люди призывали в разное время с того момента, как Россия начала или расширила свое незаконное вторжение в Украину. Если вы посмотрите на Устав ООН, то это то, чего будет невероятно трудно достичь", – сказал он.

Кроме этого, Миллер добавил, что сейчас США фокусируются на тех вопросах помощи Украине, которые "возможны". То есть, если сделать вывод из его ответа, выгонять страну-агрессора из ООН в Вашингтоне не считают нужным.

Отметим, что после распада Советского Союза в 1991 году Россия, провозгласив себя "государством-продолжателем" СССР, заняла его место в Совбезе ООН. В то время как Украина (и Беларусь) были представлены там с 1945 года. Таким образом, Россия сделала это незаконно, поскольку официально преемником СССР в ООН ее никогда не признавали.

Также бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба еще во время пребывания в должности, в мае 2024 года, объяснил, почему Россия, ведущая масштабную захватническую войну в центре Европы, продолжает входить в Совет безопасности Организации объединенных наций. В то время как задача ООН состоит в том, чтобы предотвращать и разрешать военные конфликты.