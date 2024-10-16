"Новий рівень відчаю Росії": в США прокоментували чутки про військових КНДР в Україні

В США сприйняли інформацію, однак все, на що вистачило Вашингтона – чергове "занепокоєння"

В США вкрай "занепокоєні та стурбовані" інформацією про те, що Москва могла залучити тисячі північнокорейських солдатів для участі у війні проти України. Проте з усім цим Вашингтон поспішив заявити, що нібито не має "незалежних підтверджень" цих даних.

Про це заявили на брифінгах спікер Державного департаменту Метью Міллер, координатор Ради національної безпеки Джон Кірбі та представник Ради нацбезпеки Шон Саветт, повідомляє Reuters. Зокрема, саме Кірбі відзначився заявою про нібито відсутність так званих "незалежних підтверджень".

"Ми стурбовані повідомленнями про те, що солдати КНДР воюють на боці росії. Якщо це правда, це означало б значне зростання взаємодії між цими двома країнами, взаємодії, що, як ви всі бачили, розвивається впродовж останніх кількох місяців", – зі свого боку заявив Міллер.

Шон Саветт зазначив, що у випадку, коли дані підтвердяться, це буде означати серйозне розширення співпраці двох авторитарних режимів. Проте, на думку Саветта, це також буде знак відчаю з боку Кремля.

"Такий крок також вказує на новий рівень відчаю Росії, яка продовжує зазнавати значних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України", – зазначив він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Росія формує "особливий бурятський батальйон" на базі 11-ї окремої десантно-штурмової бригади, який складається з громадян Північної Кореї. Зазначається, що кількісний склад батальйону може скласти близько 3 тисяч осіб.

Окрім озброєнь, Північна Корея підтримує Кремль у війні проти України інженерними військами та, можливо, бійцями. Тобто, можна констатувати, що КНДР вступила у війну проти нашої країни. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Кремль створив альянс диктаторів, проти якого Україні самостійно не вистояти. Протидія спізнюється і щоразу виявляється надто слабкою, заохочуючи супротивників до радикальніших дій.