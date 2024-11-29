Під час розгону "майдану" у Грузії постраждали десятки людей, що там відбувається зараз (фото та відео)

Згідно з опитуваннями, близько 70-80% жителів Грузії підтримують вступ країни до ЄС

У Грузії поліція та спецназ у ніч на 29 листопада жорстоко розігнали протести проти припинення європейської інтеграції країни проросійськими політичними силами та зачистили площу перед парламентом. У ході зачистки постраждали десятки демонстрантів, журналістів та силовиків.

Після розгону мітингу площа перед парламентом у Тбілісі виглядає так:

Фото і відео: Валерія Куценко, "Телеграф"

Вночі було так:

Фото: Ezz Gaber

Як повідомляє "Эхо Кавказа", МВС застосувало проти учасників акції спеціальні засоби, зокрема водомети та перцевий спрей. Особливо жорстко силовики діяли щодо журналістів. Серед постраждалих — журналіст "Еха Кавказу" та грузинської служби Радіо Свобода Давид Цагарелі, який у прямому ефірі отримав удар у живіт від спецназівця. Також один із силовиків ударив журналіста телеканалу "Формула" Гурама Рогава, його госпіталізували з травмою голови. Загалом постраждали близько 15 журналістів. Скільки учасників мітингу отримали тілесні ушкодження, наразі невідомо.

У МВС Грузії заявили, що в ході придушення протестів постраждали 32 співробітники відомства, 13 з них знадобилися хірургічне втручання. Там також повідомили про затримання 43 осіб за адміністративними статтями та про порушення кримінальних справ за статтями "напад на поліцейського" та "пошкодження або знищення майна".

На ранок, після розгону акції, спецназ виловлював учасників по всьому проспекту Руставелі. Силовики вривалися навіть до аптек, де ховалися постраждалі.

Telegram-канал Tbilisi life вранці порадив людям дорогою на роботу обходити площу Республіки. Там чергували силовики.

"Є ризик бути побитим і заарештованим, людьми, які ховають обличчя і більше схожі на бандитів. Так виглядають і поводяться поліцейські сили Грузії", — йдеться у повідомленні.

У будівлі Парламенту Грузії активовано червоний рівень безпеки. Кавказький університет ухвалив рішення тимчасово призупинити навчальний процес у світлі подій у країні. Університет Грузії також ухвалив рішення про зупинення навчального процесу. Опозиція намагається призначити новий мітинг на вечір 29 листопада, люди пишуть у соцмережах, що це треба робити раніше.

Нагадаємо, протести спалахнули з новою силою після того, як 28 листопада прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу як мінімум до кінця 2028 року. Він також повідомив, що влада країни хоче відмовитися від бюджетних грантів з боку ЄС.

Наприкінці жовтня відбулися вибори до парламенту в Грузії. Боротьба точилася між провладною партією "Грузинська мрія", яка 12 років керує країною, та проєвропейськими опозиційними політичними силами. За даними Центрвиборчкому Грузії, правляча партія, яку також вважають проросійською, набрала понад 54% голосів, що дозволяє їй в односторонньому порядку формувати уряд.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиційні проєвропейські партії не визнали результатів виборів. Наприкінці жовтня у Тбілісі почалися протести.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Грузії під час офіційного оголошення результатів парламентських виборів голову центральної виборчої комісії Георгія Каландарішвілі облили чорною фарбою.