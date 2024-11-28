У Грузії почалися протести після відмови від вступу до ЄС (фото, відео)

Дедалі більше людей виходить на вулиці

У четвер, 28 листопада, у столиці Грузії люди зібралися на стихійний протест проти припинення євроінтеграції країни. Відомо, що протестувальники перекрили дорогу біля головного офісу "Грузинської мрії" у Тбілісі, а також організували масові акції у низці міст.

Дедалі більше людей приєднується до протестувальників, а президент Грузії Саломе Зурабішвілі готує екстрену заяву. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

У Тбілісі збираються люди на стихійну акцію протесту біля будівлі парламенту. Невдоволення місцевих спричинене рішенням правлячої партії "Грузинська мрія" призупинити євроінтеграцію країни.

Приводом для цього стала заява прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе, який повідомив, що влада Грузії відмовляється від переговорів про вступ до Європейського Союзу до 2028 року.

Кобахідзе також зазначив, що Грузія до кінця 2028 року відмовляється від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС.

Учасники акції заявляють, що це рішення є зрадою інтересів країни та порушенням статті 78 Конституції Грузії, де закріплено прагнення до європейської інтеграції.

За їхніми словами, подібні дії ставлять під загрозу майбутнє Грузії та руйнують багаторічні зусилля зі зближення з Європою.

Частина протестувальників також зібралася біля будівлі парламенту Грузії на проспекті Руставелі – рух тут повністю перекритий.

Також акції протесту проти "Грузинської мрії" відбуваються у Батумі, Кутаїсі та Зугдіді.

Тим часом у Тбілісі президент Грузії Саломе Зурабішвілі слідом за дипломатами провела зустріч з опозиціонерами і підготувала екстрену заяву.

Вона закликала опозицію до єдності та заявила: "Сьогодні перед цим викликом або ми разом, або нас не буде".

Нагадаємо, вибори до парламенту в Грузії відбулися 26 жовтня 2024 року. Боротьба точилася між провладною партією "Грузинська мрія", яка 12 років керує країною, та проєвропейськими опозиційними політичними силами. За даними Центрвиборчкому Грузії, правляча партія, яку також вважають проросійською, набрала понад 54% голосів, що дозволяє їй в односторонньому порядку формувати уряд.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиційні проєвропейські партії не визнали результатів виборів. Наприкінці жовтня у Тбілісі почалися протести.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Грузії під час офіційного оголошення результатів парламентських виборів голову центральної виборчої комісії Георгія Каландарішвілі облили чорною фарбою.