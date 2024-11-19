Майже Майдан. У Грузії поліція розганяла протестувальників, є затримані (фото та відео)

Одна людина шпиталізована

Протести в Грузії продовжуються, і вже 19 листопада поліція почала відтісняти людей від Тбіліського державного університету та розганяти наметове містечко.

Про це інформує Радіо Свобода Ехо Кавказу. Зазначається, що правоохоронці закликали протестувальників відкрити автомобільний рух, який було заблоковано дві доби.

До розгону наметового містечка у Тбілісі долучились спецпризначенці. За пару годин правоохоронці звільнили дорогу від наметів, а комунальники почали прибирати територію.

У МВС Грузії згодом додали, що учасникам протесту було надано достатньо часу, аби висловити свою думку. Тому наразі поліція доклала чимало зусиль, щоб звільнити вулиці.

"На проспекті Чавчавадзе та прилеглої до нього території Варазісхеві протягом останніх двох днів проводяться збори, в рамках яких проїжджа частина дороги повністю зайнята та встановлені різноманітні споруди. Свобода висловлювання думок не включає перекриття доріг і порушення звичного ритму життя громадян", — зазначено у заяві.

Також у МВС наголосили, що водомети та спецпризначенців, які прибули на місце протесту, не використовували.

Водночас лідери опозиції Грузії заявляють, що продовжать акції протесту, попри розгін. У мережі також пишуть, що на акції в Тбілісі затримано кількох протестувальників, одна людина постраждала, її відвезли з території на кареті швидкої допомоги.

Нагадаємо, що протести в Грузії почались після оголошення результатів парламентських виборів, адже опозиція звинувачує ЦВК у їх фальсифікації. Прихильники прозахідної опозиції понад добу блокували територію біля Тбіліського держуніверситету. Було встановлено намети, туалети та навіть умивальники для учасників акції.

Під час розгону на території знаходилось приблизно 200-300 осіб. Поліція повністю зайняла проспект Мелікішвілі в центрі Тбілісі, витіснивши протестувальників із проїжджої частини.

Раніше "Телеграф" писав, що у Грузії під час оголошення результатів виборів голову ЦВК облили фарбою.