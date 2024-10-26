У Грузії розпочалися вибори до парламенту: чому вони вирішальні і хто переможе

Вперше в історії парламент обирають виключно за пропорційною системою

У суботу, 26 жовтня, в Сакартвело (Грузія) розпочалися вирішальні для країни парламентські вибори. Вони можуть кардинально змінити політичний курс Сакартвело. Виборчі дільниці працюють з 8:00 до 20:00 за місцевим часом на всій території країни, крім окупованих Росією регіонів Абхазії та Цхінвалі.

Про це повідомляє видання "NewsGeorgia". Уперше в історії Сакартвело парламент обирають виключно за пропорційною системою. За місця в законодавчому органі змагаються 18 політичних партій, яким необхідно подолати 5-відсотковий бар'єр.

Передвиборчі опитування показують підтримку правлячої проросійської партії "Грузинська мрія" на рівні 34-35%, що ускладнює формування парламентської більшості без коаліції. Натомість опозиційні сили мають шанс об'єднатися та сформувати більшість.

Однак "Грузинська мрія" не визнає даних авторитетних соціологічних досліджень. Ймовірним є сценарій, коли "Грузинська мрія" після виборів оголосить про свою перемогу, незалежно від того, яким у реальності буде результат.

Як повідомляє видання, голова "Грузинської мрії" мільярдер Бідзіна Іванішвілі виступив із різкими заявами, звинувативши опозицію в роботі на іноземні інтереси та попередивши про загрозу війни в разі їхньої перемоги.

"Нагадаю, війна по сусідству. Ця країна, яка керує агентурою, дала термінове завдання, щоб залучити Грузію до військових дій. Запевняю вас, це не триватиме багато часу, це відбудеться миттєво і замість того, щоб ми дбали про розвиток країни, ми отримаємо катастрофу та розруху", — заявив Іванішвілі.

Водночас, опозиційні лідери, зокрема Георгій Вашадзе та Георгій Гахарія, натомість закликають громадян підтримати європейський вектор розвитку країни.

"Сьогодні вирішальний день, який визначить наступні десятиліття. Будь ласка, йдіть на вибори, беріть участь, нам потрібно якнайбільше активності, щоб отримати більшу перспективу", — заявив лідер партії "Стратегія Агмашенебелі" Георгій Вашадзе.

"Сьогодні дуже важливий день. Перше, про що хочу попросити кожного громадянина Грузії – обов'язково прийти на вибори. Ви повинні знати, що ніхто ніколи не дізнається, за кого голосували. Найголовніше, ми всі маємо проголосувати", — заявив Гахарія.

Міжнародні партнери та опозиція звинувачують чинну владу у відході від проєвропейського курсу та просуванні російських інтересів, що призвело до міжнародної ізоляції Грузії з боку США та Євросоюзу.

Перші попередні результати голосування очікуються близько 22:00 за тбіліським часом. Спочатку будуть оприлюднені дані електронного підрахунку, після чого відбудеться ручний перерахунок бюлетенів, результати якого вважатимуться остаточними.

Напередодні виборів у Тбілісі відбулася масштабна демонстрація на підтримку євроінтеграції під гаслом "Сакартвело обирає Євросоюз", що засвідчує високу громадську активність та запит на геополітичні зміни.

Зауважимо, що Тбілісі вже понад десять років переконує своїх міжнародних партнерів відмовитися від назви "Грузія", бо це найменування – російське. Такі спроби активізувалися після російсько-грузинської війни 2008 року. Справжня назва держави — Сакартвело ("країна картвелів", від Картлі – одного з основних регіонів цієї держави). У світі переважно використовують латинську назву Джорджія (Georgia), втім це переклад з російського Грузія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що саміт Євроради фактично зупинив процес вступу Сакартвело до ЄС. Таким чином Євросоюз відреагував на все більш проросійський вектор цієї країни.