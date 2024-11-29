Во время разгона "майдана" в Грузии пострадали десятки людей, что там происходит сейчас (фото и видео)

Согласно опросам, около 70-80% жителей Грузии поддерживают вступление страны в ЕС

В Грузии полиция и спецназ в ночь на 29 ноября жестоко разогнали протесты против приостановки европейской интеграции страны пророссийскими политическими силами и зачистили площадь перед парламентом. В ходе зачистки пострадали десятки демонстрантов, журналистов и силовиков.

На утро после разгона митинга площадь перед парламентом в Тбилиси выглядит так:

Фото і відео: Валерия Куценко, "Телеграф"

Ночью было так:

Фото: Ezz Gaber

Как сообщает "Эхо Кавказа", МВД применило против участников акции специальные средства, в частности водометы и перцовый спрей. Особенно жестко силовики действовали в отношении журналистов. Среди пострадавших — журналист "Эха Кавказа" и грузинской службы Радио Свобода Давид Цагарели, который в прямом эфире получил удар в живот от спецназовца. Также один из силовиков ударил журналиста телеканала "Формула" Гурама Рогава, он был госпитализирован с травмой головы. Всего пострадали около 15 журналистов. Сколько участников митинга получили телесные повреждения, пока неизвестно.

В МВД Грузии заявили, что в ходе подавления протестов пострадали 32 сотрудника ведомства, 13 из них потребовалось хирургическое вмешательство. Там также сообщили о задержании 43 человек по административным статьям и о возбуждении уголовных дел по статьям "нападение на полицейского" и "повреждение или уничтожение имущества".

К утру, после разгона акции, спецназ вылавливал участников по всему проспекту Руставели. Силовики врывались даже в аптеки, где укрывались пострадавшие.

Telegram-канал Tbilisi life утром посоветовал людям по дороге на работу обходить площадь Республики. Там дежурили силовики.

"Есть риск быть избитым и арестованным, людьми, которые прячут лица и больше походят на бандитов. Так выглядят и ведут себя полицейские силы Грузии", — сказано в сообщении.

В здании Парламента Грузии активирован красный уровень безопасности. Кавказский университет принял решение временно приостановить учебный процесс в свете событий в стране. Университет Грузии также принял решение о приостановке учебного процесса. Оппозиция пытается назначить новый митинг на вечер 29 ноября, люди пишут в соцсетях, что это надо делать раньше.

Напомним, протесты вспыхнули с новой силой после того, как 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз как минимум до конца 2028 года. Он также сообщил, что власти Грузии хотят отказаться от бюджетных грантов со стороны ЕС.

В конце октября состоялись выборы в парламент в Грузии. Борьба шла между провластной партией "Грузинская мечта", которая 12 лет руководит страной, и проевропейскими оппозиционными политическими силами. По данным Центризбиркома Грузии, правящая партия, которую также считают пророссийской, набрала более 54% голосов, что позволяет ей в одностороннем порядке формировать правительство.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционные проевропейские партии не признали результаты выборов. В конце октября в Тбилиси начались протесты.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Грузии во время официального оглашения результатов парламентских выборов главу центральной избирательной комиссии Георгия Каландаришвили облили черной краской.