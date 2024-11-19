Протестувальники в Грузії знову вийшли на вулиці після розгону (фото, відео)

На вулицях знову повно людей

Опозиція у столиці Грузії знову зібралася на протести проти визнання результатів парламентських виборів. Демонстранти пройшли від вулиці Мелікішвілі у бік Тбіліського державного університету (ТДУ).

Як повідомляє Ехо Кавказу, у ніч на 19 листопада силовики в цьому місці знесли наметове містечко і заарештували 16 людей. На цей раз поліція демонстрантам не заважала.

"Ми не зробимо жодного кроку назад. Ми оголосили рух опору, і цей рух йтиме тільки вперед. Знову організуємося тут, розіб’ємо табір", — повідомила одна з лідерів протестів Елене Хоштарія.

У планах демонстрантів провести перед будівлею ТДУ ще одну ніч, а тому там уже почали розгортати нові намети. На тлі цього у місті перекрили кілька вулиць.

Після розгону наметового містечка в МВС країни пояснили, що це було пов’язано з тим, що, мовляв, не можна перекривати проїжджу частину, якщо демонстрантів небагато. Крім того, там нагадали, що дороги не можна перекривати автомобілями та сторонніми предметами.

Як відомо, протести у Грузії розпочалися після того, як на виборах до парламенту 26 жовтня перемогла проросійська партія "Грузинська мрія". Після першого раунду демонстрацій опозиція оголосила про безстроковий протест з 4 листопада.

Примітно, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі теж не визнала результатів виборів і пообіцяла оскаржувати результати. Це спричинило посилення протестів.