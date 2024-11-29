Протести в Грузії розігнали силовики: є постраждалі з обох сторін (відео)

Силовий розгін влаштували підконтрольні грузинським проросійським силам спецназ та поліція

В Грузії поліція та спецназ влаштували силове придушення протестів проти призупинки європейської інтеграції країни проросійськими політичними силами та зачистили площу перед парламентом, де були головні мітинги. Під час розгону сталася низка бійок, проти людей силовики застосували спецзасоби.

Про це повідомив проєкт "Радіо Свобода", "Ехо Кавказу". Зазначається, що проти демонстрантів застосували водомети та сльозогінний газ, демонстранти чинили опір та кричали у бік силовиків слова "раби" та "росіяни".

"Демонстранти кидали яйця та різні предмети у бік співробітників поліції, в обидві сторони сипалися словесні образи. Поліцейські застосували фізичну силу стосовно кількох учасників акції", – сказано у повідомленні.

Низка інших грузинських ЗМІ пише про жорсткий силовий розгін протестів. Постраждалі під час сутичок є з обох сторін. МВС Грузії, яке контролюється проросійськими силами, заявило, що демонстранти нібито першими порушили правила проведення протестів. Також там заявили, що нібито троє поліцейських постраждали. Скільки демонстрантів постраждало, достеменно невідомо – це можуть бути десятки осіб. Також відомо про затримання, які робили силовики під час зачистки площі перед парламентом.

Нагадаємо, вибори до парламенту в Грузії відбулися 26 жовтня 2024 року. Боротьба точилася між провладною партією "Грузинська мрія", яка 12 років керує країною, та проєвропейськими опозиційними політичними силами. За даними Центрвиборчкому Грузії, правляча партія, яку також вважають проросійською, набрала понад 54% голосів, що дозволяє їй в односторонньому порядку формувати уряд.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиційні проєвропейські партії не визнали результатів виборів. Наприкінці жовтня у Тбілісі почалися протести.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Грузії під час офіційного оголошення результатів парламентських виборів голову центральної виборчої комісії Георгія Каландарішвілі облили чорною фарбою.