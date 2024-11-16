У Грузії під час оголошення результатів виборів голову ЦВК облили фарбою (фото, відео)

Опозиція не визнає результатів

У Грузії під час офіційного оголошення результатів парламентських виборів голову центральної виборчої комісії (ЦВК) Георгія Каландарішвілі облили чорною фарбою.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу'''. Наразі біля будівлі ЦВК проходить акція протесту проти затвердження результатів цих виборів.

Результати виборів за даними протоколу наступні:

"Грузинська мрія" — 53,93% (89 мандатів);

Коаліція "За зміни" — 11,03% (19 мандатів);

"Єдність — Національний рух" — 10,17% (16 мандатів);

Коаліція "Сильна Грузія" — 8,81% (14 мандатів);

"За Грузію" Гіоргі Гахарія — 7,78% (12 мандатів).

Під час оголошення цих результатів між головою ЦВК Георгієм Каландарішвілі та представником партії "Єдність — Національний рух" Давидом Кіртадзе сталася словесна перепалка. Вона закінчилась тим, що опозиціонер облив чорною фарбою голову ЦВК. Кіртадзе звинуватив виборчу комісію у фальсифікації виборів та проросійських поглядах.

"Ти — ганьба, ганьба нашої країни та чорна пляма", — сказав Кіртадзе.

Через це грузинська поліція вже відкрила справу на підставі звернення ЦВК. Її кваліфікують за статтею 118 КК Грузії — умисне заподіяння менш тяжкої шкоди здоров'ю.

Також біля будівлі ЦВК Грузії зібрали кілька десятків людей, які не згодні з затвердженими результатами. Туди направили співробітників поліції.

Зауважимо, що не пізніше ніж через десять днів після оголошення результатів виборів має відбутись засідання нового парламенту. Після нього депутати повинні затвердити новий уряд. Проте грузинська опозиція не погоджується з результатами виборів, заявляючи про фальсифікацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дипломат пояснив, як Грузії відстояти проєвропейську позицію.