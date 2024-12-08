Ще один "привид Майдану" помітили в центрі Тбілісі (фото)

Ялинка в центрі Тбілісі нагадує ялинку на Майдані у Києві 2013-2014 років

У Тбілісі тривають протести через відстрочку проросійським урядом країни переговорів про вступ Грузії до Європейського Союзу. На центральному проспекті столиці Руставелі влада встановила металеву конструкцію новорічної ялинки.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Комунальні служби Тбілісі розпочали встановлення ялинки біля будівлі парламенту о 4 годині ранку, 8 грудня, після завершення мітингу. Вони заявили, що "в цьому немає нічого поганого", оскільки ялинку ставлять у "кожній цивілізованій країні".

У той же час "Суспільне" повідомляє, що грузинські силовики взяли ялинку в кільце, щоб не допустити до неї протестувальників. Тим часом активісти розвісили на конструкції фото людей, побитих поліцією днями.

Фото та відео новорічної ялинки опублікувала низка грузинських Telegram-каналів.

Учасники акції протесту називають встановлення ялинки "знущанням над грузинським народом".

Водночас, ялинка на проспекті Руставелі в Тбілісі дуже нагадує ялинку на Майдані Незалежності в Києві взимку 2013-2024 років.

"Йолка в Тбілісі у парламенту. Всі сюжети повторюються", — написав на своїй сторінці у Facebook політичний оглядач Леонід Швець.

Отак виглядав символ протестів у Києві.

Зазначимо, що слово "йолка" в українській та російській мовах стало мемом завдяки колишньому президенту України Віктору Януковичу. Вперше він озвучив його взимку 2010 після розгону "Податкового майдану" в центрі Києва. У своїй промові Янукович не зміг назвати українське слово "ялинка" та виголосив російський аналог цього слова.

Цей мем знову почали використовувати через три роки, коли в Україні почалася Революція Гідності. Тоді спецназ МВС України "Беркут" силою розігнав учасників акції протесту, а влада пояснювала це необхідністю встановлення новорічного символу у центрі столиці.

Проте ялинку в Києві так і не було до кінця встановлено і конструкція простояла в такому вигляді весь період протистояння.

Раніше "Телеграф" показав ексклюзивні кадри з протестів у Грузії, які загострилися після заяви уряду про намір припинити переговори з ЄС щодо членства.