Еще один "призрак Майдана" заметили в центре Тбилиси (фото)

Елка в центре Тбилиси напоминает елку на Майдане в Киеве 2013-2014 годов

В Тбилиси продолжаются протесты из-за отсрочки пророссийским правительством страны переговоров о вступлении Грузии в Европейский Союз. На центральном проспекте столицы Руставели власти установили металлическую конструкцию новогодней елки.

Об этом сообщают местные СМИ. Коммунальные службы Тбилиси начали установку елки возле здания парламента в 4 часа утра, 8 декабря, после завершения митинга. Они заявили, что "в этом нет ничего плохого", поскольку елку ставят в "каждой цивилизованной стране".

В то же время "Суспільне" сообщает, что грузинские силовики взяли елку в кольцо, чтобы не допустить к ней протестующих. Тем временем активисты развесили на конструкции фото людей, которые были избиты полицией на днях.

Фото и видео новогодней елки опубликовал ряд грузинских Telegram-каналов.

Участники акции протеста называют установку елки "издевательством над грузинским народом".

В то же время елка на проспекте Руставели в Тбилиси очень напоминает елку на Майдане Независимости в Киеве зимой 2013-2024 годов.

"Йолка в Тбилиси у парламента. Все сюжеты повторяются", — написал на своей странице в Facebook политический обозреватель Леонид Швец.

Вот так выглядел символ протестов в Киеве.

Отметим, что слово "йолка" в украинском и русском языках стало мемом благодаря бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Впервые он произнес его зимой 2010 года после разгона "Налогового майдана" в центре Киева. В своей речи Янукович не смог назвать украинское слово "ялинка" и сказал русский аналог этого слова.

Этот мем вновь стали использовать три года спустя, когда в Украине началась Революция Достоинства. Тогда спецназ МВД Украины "Беркут" силой разогнал участников акции протеста, а власти объясняли это необходимостью установки новогоднего символа в центре столицы.

Однако елка в Киеве так и не была до конца установлена и конструкция простояла в таком виде весь период противостояния.

Ранее "Телеграф" показал эксклюзивные кадры с протестов в Грузии, которые обострились после заявления правительства о намерении прекратить переговоры с ЕС по членству.