Демонстранти в Грузії залишили яскраве послання Путіну: фотофакт

Напис намагалися зафарбувати

Невідомі грузинські опозиціонери на тлі масштабних протестів залишили послання Росії до Тбілісі. У ньому вони повторили слова відомої української кричалки про Володимира Путіна.

Графіті розташоване на проспекті Іллі Чавчавадзе, 51. Світлинами поділився кореспондент "Телеграфа".

На фото нижче видно, що крім слів "Путін — х ..." на графіті є ще два рядки. На них спочатку було написано "Good russian — dead russian" ("хороший росіянин — мертвий росіянин"), але пізніше ці слова зафарбували символами серця в кольорах українського прапора. Проте напис можна прочитати навіть попри спроби його приховати.

Як відомо, тут знаходиться Секція інтересів Росії при посольстві Швейцарії, яка виконує функції дипломатичного представництва. Свого посольства в Грузії Росія не має, оскільки країни розірвали дипломатичні відносини після російського вторгнення у 2008 році.

Фото: Валерія Куценко, Телеграф

Фото: Валерія Куценко, Телеграф

Фото: Валерія Куценко, Телеграф

Як повідомлялося раніше, у жовтні 2024 року в Грузії відбулися парламентські вибори, на яких проросійська "Грузинська мрія" була оголошена переможцем. Після цього в країні розпочалися протести.

28 листопада лідер "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе заявив, що Тбілісі припиняє переговори з ЄС щодо членства до 2028 року. Це призвело до суттєвого загострення протестів.

У ніч на 1 грудня грузинська поліція та спецназівці розігнали демонстрантів водометами та сльозогінним газом. У відповідь деякі протестувальники застосували проти поліції феєрверки.