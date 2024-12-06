Не стримав емоцій

У Грузії, де продовжують тривати протести проти новообраної влади, вважають, що президент України Володимир Зеленський ставить інтереси інших країн вище за інтереси своєї держави та її громадян.

Саме таку думку висловив генеральний секретар партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія" та мер Тбілісі Каха Каладзе, передає портал IPN.

"Сьогодні він (Зеленський — Ред.) не належить собі, своїй родині і, що найголовніше, не належить Україні та українському народові. Він служить інтересами інших країн", — сказав Каладзе.

За словами Каладзе, він упевнений, що український народ найближчим часом зрозуміє, "які процеси і за чиєї допомоги" відбувалося те, що сьогодні відбувається в Україні.

Ці слова пролунали на тлі введення Україною санкцій щодо 19 грузинських політиків. У цей список потрапив і мер Тбілісі.

Нагадаємо, 5 грудня поточного року Володимир Зеленський засудив дії грузинської влади та пообіцяв підготувати санкції проти Тбілісі. Це стосується "тої частини влади Грузії, яка зараз здає країну Путіну".

Зауважимо, що Каладзе — грузинський політик та колишній футболіст, універсальний захисник італійського клубу "Мілан" і національної збірної Грузії. Він генеральний секретар партії "Грузинська мрія – Демократична Грузія", перемога якої на парламентських виборах нещодавно стала приводом для масових акцій протесту. Згідно з офіційними даними, ця проросійська партія планує припинити переговори щодо членства країни в ЄС та обрати "дружній" до Росії курс.

Раніше "Телеграф" показав ексклюзивні кадри з протестів Грузії, які загострилися після заяви уряду про намір припинити переговори з ЄС щодо членства.