Люди не покидають вулиці, а силовики йдуть до парламенту: що відбувається в Грузії (ексклюзивні фото та відео)

Демонстрації продовжуються у всіх великих містах

У Грузії продовжуються масштабні протести, які загострилися після заяви уряду про намір припинити переговори з ЄС щодо членства. Демонстранти витримали попередній розгін у Тбілісі та продовжують акції в інших містах країни.

Як розповіла місцева журналістка Хатуна Конжарія каналу "Київ 24", протестувальники зібралися стихійно і жодна партія поки не назвала себе лідером протестів. За її словами, зараз люди обрали "тактику ротації", коли одна група протестувальників замінює іншу, яка у цей час іде на відпочинок.

"Протест не лише у столиці, протест у всіх великих містах і навіть маленьких селах нашої країни. На моїй пам’яті таке відбувається вперше", — сказала вона.

Конжарія додала, що у перші дві ночі були жорсткі розгони, проте вони призвели лише до того, що на вулицях побільшало людей.

У мережі тим часом з’явилися відеозаписи про те, як велика кількість силовиків рухаються у бік будівлі парламенту. Очікується, що ніч також супроводжуватиметься розгонами.

У Тбілісі зараз перебуває кореспондент "Телеграфа". На знімках видно, що на площі перед парламентом видно багато людей із прапорами Грузії, ЄС, України та США.

Фото: Валерія Куценка, "Телеграф"

Фото: Валерія Куценка, "Телеграф"

Фото: Валерія Куценка, "Телеграф"

Фото: Валерія Куценка, "Телеграф"

Фото: Валерія Куценка, "Телеграф"

Фото: Валерія Куценка, "Телеграф"

Фото: Валерія Куценка, "Телеграф"

Фото: Валерія Куценка, "Телеграф"

Протести у Тбілісі йдуть після оголошення результатів парламентських виборів наприкінці жовтня. Однак вони суттєво загострилися у четвер, одразу після того, як перепризначений прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив, що Грузія заморожує переговори щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року.

У ніч на 1 грудня грузинська поліція та спецназівці розігнали демонстрантів водометами та сльозогінним газом. У відповідь деякі протестувальники застосували проти поліції феєрверки.