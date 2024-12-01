Протести в Грузії: США призупинили стратегічне партнерство з Тбілісі

Держдепартамент відзначив, що переважна більшість грузинів підтримує вступ країни до ЄС та НАТО

В США прийняли рішення на невизначений час призупинити стратегічне партнерство з Грузією. Вашингтон зробив це через через дії правлячої партії "Грузинська мрія", яку пов'язують з російським режимом, призупинити процес вступу до Європейського Союзу та жорстке придушення протестів проти цього рішення.

Про це сказано в офіційній заяві Державного департаменту США. Там зазначили, що призупинка процесу вступу до ЄС суперечить грузинській конституції, де закріплена обіцянка грузинському народу щодо повної інтеграції Грузії у Європейський Союз та НАТО.

"Призупинивши процес вступу Грузії в ЄС, "Грузинська мрія" відкинула можливість тісніших зв’язків з Європою та зробила Грузію більш вразливою для Кремля", – сказано у заяві.

Також Держдепартамент відзначив, що переважна більшість грузинів підтримує вступ країни до ЄС та НАТО. США "засуджують надмірне застосування сили поліцією проти грузинів, які намагаються реалізувати свої права на відстоювання думок, включаючи свободу мирного протесту" та вважають такі дії глибоко антидемократичними.

"Антидемократичні дії "Грузинської мрії" порушили основні принципи нашого стратегічного партнерства між США та Грузією, яке ґрунтувалося на спільних цінностях і зобов’язаннях щодо демократії, верховенства права, громадянського суспільства, поваги до прав людини та основних свобод, а також боротьби з корупцією. У результаті США призупинили цей механізм… Грузія повинна повернутися на євроатлантичний шлях, прозоро розслідувати всі порушення на парламентських виборах і скасувати антидемократичні закони, які обмежують свободу зібрань і вираження думок", – сказано у заяві.

Наприкінці жовтня відбулися вибори до парламенту в Грузії. Боротьба точилася між провладною партією "Грузинська мрія", яка 12 років керує країною, та проєвропейськими опозиційними політичними силами. За даними Центрвиборчкому Грузії, керівна партія, яку також вважають проросійською, набрала понад 54% голосів, що дозволяє їй в односторонньому порядку формувати уряд.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиційні проєвропейські партії не визнали результатів виборів. Наприкінці жовтня у Тбілісі почалися протести.