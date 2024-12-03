"Грузинський легіон" покине Україну заради протестів у Грузії? У підрозділі дали відповідь

Масові протести тривають уже 6 добу

"Грузинський національний легіон" не збирається залишати територію України та брати участь у масових протестах, які вже шосту добу не вщухають у Грузії. Бійці легіону назвали "російською пропагандою" інформацію про те, що вони нібито готуються до поїздки на батьківщину.

Про це стало відомо із офіційної заяви "Грузинського легіону" у соцмережі "Х". На цю інформацію також вже відреагувала президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Добровольчий підрозділ "Грузинський національний легіон" опублікував офіційну заяву, в якій йдеться про те, що бійці не мають наміру повертатися до Грузії та брати участь в акціях протесту.

Таким чином, підрозділ, що воює в Україні, спростував фейки про можливе повернення грузинських бійців на батьківщину. Вони назвали це "російською пропагандою" і ще раз наголосили, що легіон продовжить протистояти російській агресії на фронті в Україні.

"Останнім часом російська пропаганда почала поширювати брехливі твердження про те, що "Грузинський легіон" планує повернутися до Грузії та взяти участь в акціях протесту.

Ми категорично заперечуємо ці необґрунтовані звинувачення. Ми повністю підтримуємо справедливе обурення грузинського народу щодо рішення уряду Грузії призупинити прогрес на шляху до вступу в ЄС, але наша боротьба продовжується тут, в Україні, де знаходиться наш спільний ворог", — йдеться у повідомленні.

Заяву "Грузинського легіону" вже прокоментувала президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона також назвала інформацію про приєднання грузинських солдатів з України до протестів у Грузії "чистою пропагандою".

"Дуже важливе офіційне спростування хибних повідомлень про те, що грузинські солдати в Україні прийдуть і приєднаються до протесту. Чиста пропаганда. Єдина війна – це та, яку "Грузинська мрія" розв’язала проти грузинського народу", — написала вона у соцмережі "Х".

Що передувало

Нагадаємо, приводом для масових акцій протесту стали результати виборів у Грузії. Згідно з офіційними даними, до влади має прийти проросійська партія "Грузинська мрія", яка планує припинити переговори щодо членства країни в ЄС та обрати "дружній" у Росії курс.

Протестувальники звинувачують уряд у зупинці процесу євроінтеграції та вимагають нових парламентських виборів. Грузинські сили безпеки застосували сльозогінний газ та водомети, щоб розігнати протестувальників, проте протести не втрачають інтенсивності вже майже тиждень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що поліція та спецназ у ніч на 29 листопада жорстоко розігнали протести проти припинення європейської інтеграції країни проросійськими політичними силами та зачистили площу перед парламентом. У ході зачистки постраждали десятки демонстрантів, журналістів та кілька силовиків. Однак цей розгін не зупинив людей: 30 листопада вони знову зібралися під парламентом.

У ніч на 1 грудня грузинська поліція та спецназівці розігнали демонстрантів водометами та сльозогінним газом. У відповідь деякі протестувальники застосували проти поліції феєрверки.