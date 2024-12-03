Порожні вулиці та багато прапорів України: як протестуючий Тбілісі виглядає вдень (ексклюзивні фото)

У грузинській столиці вдень на вулицях мало людей

У Грузії вже кілька днів тривають протести проти скасування переговорів із ЄС щодо членства. Основне протистояння між силовиками та демонстрантами зазвичай відбувається вночі, а ось днем вулиці виглядають пустими.

Однак на будівлях всюди можна помітити безліч графіті, які свідчать про те, що народ незадоволений обраним курсом на зближення з Росією. Відповідними знімками поділився кореспондент "Телеграфа" із Тбілісі.

Серед безлічі графіті практично не зустрічається російської символіки та висловлювань на підтримку Росії. А ось чого багато, то це прапорів Грузії, ЄС та України. Також зрідка трапляються написи на підтримку Палестини.

Кореспондент "Телеграфа" зазначає, що українські прапори у центрі міста можна побачити практично всюди. Проте, як видно на фото, у деяких місцях невідомі намагалися замалювати їх нацистською символікою.

Крім прапорів на стінах також можна помітити численні написи, в яких у негативному контексті згадують про Росію та Володимира Путіна. Деякі написи нагадують, що Росія окупує близько 20% Грузії.

Як повідомлялося раніше, у жовтні 2024 року в Грузії відбулися парламентські вибори, на яких проросійська "Грузинська мрія" була оголошена переможцем.

28 листопада лідер "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе заявив, що Тбілісі припиняє переговори з ЄС щодо членства до 2028 року. Це призвело до суттєвого загострення протестів.